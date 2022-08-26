Умирзак Шукеев подал в отставку с поста акима

Фото: акимат Туркестанской области

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку, передаёт BaigeNews.kz.

"24 августа вступил в силу приговор в отношении его подчиненного. Умирзак Шукеев подал в отставку согласно закону", - сообщила нашему агентству пресс-секретарь акима Мира Сулеймен.

Умирзак Шукеев был назначен акимом Туркестанской области в 2019 года. До этого занимал должность вице-премьера – министра сельского хозяйства. В разные годы был акимом Южно-Казахстанской и Костанайской областей, министром экономики и торговли РК, заместителем руководителя администрации президента РК, акимом столицы, первым вице-премьером, главой госхолдинга "Самрук-Казына".

Сообщалось, что в июле экс-аким Кентау Даурен Махажанов осужден на 10 лет лишения свободы за получение взятки.