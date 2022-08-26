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акимат Туркестанской области Сегодня, 17:12
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Фото: акимат Туркестанской области

Умирзак Шукеев подал в отставку с поста акима

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку, передаёт BaigeNews.kz.

"24 августа вступил в силу приговор в отношении его подчиненного. Умирзак Шукеев подал в отставку согласно закону", - сообщила нашему агентству пресс-секретарь акима Мира Сулеймен. 

Умирзак Шукеев был назначен акимом Туркестанской области в 2019 года. До этого занимал должность вице-премьера – министра сельского хозяйства. В разные годы был акимом Южно-Казахстанской и Костанайской областей, министром экономики и торговли РК, заместителем руководителя администрации президента РК, акимом столицы, первым вице-премьером, главой госхолдинга "Самрук-Казына". 

Сообщалось, что в июле экс-аким Кентау Даурен Махажанов осужден на 10 лет лишения свободы за получение взятки. 

Установлено, что подсудимый, используя служебное положение, вынудил директора ТОО предоставить ему 50 миллионов тенге от договора государственно-частного предпринимательства за покровительство. Для получения незаконного вознаграждения привлёк своих знакомых (двух посредников), которые были задержаны при получении денег.

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#отставка #Аким #Умирзак Шукеев
Сегодня, 17:12
172
Журналист

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