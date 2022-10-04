Около 70 тысяч россиян получили ИИН с 21 сентября — Мусин

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С 21 сентября около 70 тысяч россиян получили ИИН. Об этом рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

"Около 70 тысяч россиян с 21 сентября получили ИИНы иностранцев. Наша задача — для россиян присвоить ИИН. Для чего он нужен - не только, чтобы они получили карточки. Для нас, как для страны, важно фиксировать их нарушения, прибывание, регистрацию", — рассказал министр в кулуарах правительства.

По его словам, присвоение ИИН иностранцу позволяет зарегистрировать его во всех базах данных. Задачей государства при этом является контроль всех прибывших.

Ранее сообщалось, что для получения ИИН иностранцы могут забронировать очередь в ЦОН через Telegram-бот.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов рассказал, что на получение казахстанского гражданства заявления подали 68 россиян. Сейчас они проходят процедуры смены гражданства и проверку на участие в определённых деструктивных течениях и группах.

"Всё на контроле. Если будут такие случаи, конечно, будут приниматься соответствующие меры", — отметил министр.

Глава МВД прокомментировал недавнее задержание троих россиян, которые переходили границу с топорам.

"Сейчас они выдворены за пределы Казахстана. Они проходили с нарушениями нашу границу. Были выдворены по решению суда и переданы компетентными органами. Это не оружие, это орудия, топор", — рассказал Ахметжанов.