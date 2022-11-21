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Токаев победил: ЦИК объявила предварительные результаты выборов
Касым-Жомарт Токаев одержал уверенную победу на выборах президента согласно предварительным итогам ЦИК, передаёт BaigeNews.kz. Подсчёт завершился на всех избирательных участках, в том числе за рубежом. Голоса избирателей распределились следующим образом:
- Касым-Жомарт Токаев – 81,31 процента (6 456 392 человек);
- Жигули Дайрабаев – 3,42 процента (271 641 человек);
- Каракат Абден – 2,6 процента (206 206 человек);
- Мейрам Кажыкен – 2,53 процента ( 200 907 человек);
- Нурлан Ауеспаев – 2,22 процента (176 116 человек);
- Салтанат Турсынбекова – 2,12 процента (168 731 человек);
- "Против всех" – 5,08 процента (460 484 человек).
"Общее число граждан РК согласно уточнённым спискам избирателей составило 11 953 465 человек. Получили избирательные бюллетени - 8 300 046 человек, или 69,44 процента. В день голосования за избирательными процедурами наблюдало свыше 11 000 доверенных лиц кандидатов в президенты РК. 641 наблюдатель иностранных государств и международных организаций. 15,5 тысячи наблюдателей от политических партий. Более 30 тысяч от общественных объединений. Ход выборов также освещали 1225 представителей казахстанских СМИ. 106 аккредитованных журналистов, представляющих 41 иностранное СМИ из 23 стран", - сообщил глава ЦИК Нурлан Абдиров.
В ЦИК отметили, что окончательные итоги выборов будут течение двух дней. После подсчёта голосов Территориальные избирательные комиссии доставят оригиналы протоколов по каждому региону. Итоги установят на заседании ЦИК РК.
Напомним, 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные выборы Президента.
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