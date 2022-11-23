Вина работодателя 100% - глава МЧС озвучил итоги проверки взрыва на шахте АМТ

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Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин озвучил причины взрыва на шахте имени Ленина, унесшего жизни шести человек, передает BaigeNews.kz.

"Комиссия пришла к выводу, аварий произошла в следствие внезапного газодинамического явления, связанного с выходом повышенного количества газов и угольной пыли из ранее пробуренных дренажных скважин, привскрытии особого выбросного пласта Д-6 на шахте имени Ленина третьего числа. Основная причина, которая послужила – это большое количество выброса метана с пылью и результат, приведший к воспламенению, послужило образование искры в результате трения буровой штанги от элементов металлического крепежа в районе пикета №79 на буровом станке, а также неудовлетворительная организация производства работ, выраженная в отсутствии должного контроля со стороны инженерно-технического персонала как угольного департамента так и непосредственно самой шахты имени Ленина", - сообщил Ильин.

По его словам, комиссия сделала заключение, что, во-первых, штат службы прогноза выброса опасного участка не укомплектован горными мастерами - фактически присутствовало 13 человек в штатном расписании, а по расчету должно быть 25. Это не позволило производить эффективный контроль инженерно-технических работ службы прогноза при бурении скважин, также за их качеством, отметил министр по ЧС.

К тому же, штат службы аэрогазоконтроля участка не укомплектован подземными электрослесарями, что также не позволило производить контроль, обслуживание датчиков газовой защиты, говорится в заключении комиссии.

"Бурение скважин производилось без применения пылеподавления, это привело к большому скоплению легковоспламеняющейся угольной пыли и фактическое расположение буровых станков на породном брустере не соответствовало расположению по схеме электроснабжений и аэрогазового контроля, паспортов бурения скважин, что привело к неудовлетворительному контролю за содержанием метана, выработки породного брустера. Комиссией были определено, что вина работников при этом составила 0 процентов, вина работодателя 100%", - сообщил глава МЧС.

Напомним, ночью 3 ноября на шахте имени Ленина в Шахтинске при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа. В результате происшествия шесть человек погибли. Полиция начала расследование по факту ЧП.