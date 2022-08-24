Токаев прилетел в Азербайджан

Фото: БОРТ №1

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". В аэропорту Баку главу нашего государства встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"В рамках визита запланированы переговоры президентов Казахстана и Азербайджана в узком и в расширенном форматах. Ожидается, что главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов многогранного двустороннего сотрудничества. По итогам переговоров будет подписан ряд казахско-азербайджанских соглашений", - говорится в сообщении.

Официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева состоялась в резиденции президента Азербайджана "Загульба". Лидеры двух стран приняли приветственный рапорт начальника роты почетного караула и совершили обход строя военных. Были исполнены государственные гимны Казахстана и Азербайджана. Затем Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций.

После церемонии начались переговоры глав государств в формате тет-а-тет.

Азербайджан является одним из важных политических, экономических партнеров Казахстана в регионе, по данным телеграм-канала Export.gov.kz official. В Казахстане на сегодня зарегистрировано более 200 компаний с азербайджанским капиталом, тогда как в Азербайджане работают около 145 казахстанских компаний. В 2022 году Азербайджан стал одним из целевых рынков в рамках программы экспортной акселерации: на рынок Азербайджана ориентированы 24 компании.

Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном за шесть месяцев 2022 года составил 194,1 миллиона долларов США, что в 3,1 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Рост экспорта в Азербайджан обосновывается увеличением поставок таких товаров, как пшеница - рост в 11,6 раза, нефтепродукты - рост в 2,7 раза, железнодорожные локомотивы электрические - рост в 6,4 раза, рельсы - на 7,5 миллиона долларов США, отходы и лом черных металлов - на 5,3 миллиона долларов США, удобрения минеральные - на 3,4 миллиона долларов США.