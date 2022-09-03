Глава МЧС вылетел на место природного пожара в Костанайской области

Фото: МЧС РК

Министр по ЧС Юрий Ильин направился в Аулиекольский район, где в данный момент горит более двух тысяч гектаров леса, работу пожарных осложняют жара, сильный порывистый ветер, густая растительность и отсутствие подъездных путей, передаёт BaigeNews.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, пожар начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива "Семиозерное УЛХ".

В 10 километрах от села Новонеженка в сторону села Казанбасы создан оперативный штаб, куда вошли руководители госорганов. Начальник ДЧС региона полковник Биржан Каримов выехал на место происшествия.

"По состоянию на 13:00 предварительная площадь пожара составляет более двух тысяч гектаров, местами пожар верховой. Были направлены 61 человек личного состава ДЧС региона, девять автоцистерн, одна вахтовка, один многоцелевой транспортёр-тягач, один тралл и другая техника. Кроме того, направлены 20 специалистов местных исполнительных органов, 80 работников и 15 единиц техники Басаманского УЛХ, в том числе воздушное судно Ан-2. Также к тушению подключили три пожарных поезда АО "КТЖ": Есильский пожарный поезд № 7 с двумя вагон-цистернами по 50 кубов воды, насосную станцию; Кушмурунсий пожарный поезд № 8 с двумя вагон-цистернами по 50 кубов воды, вагоном-насосной станцией, вагоном гаражём; Тобольский пожарный поезд №9 с двумя вагон-цистернами по 50 кубов воды и вагоном насосной станцией", – сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, к месту пожара дополнительно направлены 20 человек личного состава войсковой части № 90260, 33 курсанта Академии МВД, 15 водовозов организаций и предприятий из Костаная, Рудного, Тобыла и Наурзумского района.

Помощь идёт из ДЧС Акмолинской, Карагандинской области, соседних лесных учреждений и Национальной гвардии РК.

По данным "Казгидромета", ветер усилился до 10-12 метров в секунду, температура наружного воздуха составила +36 градусов.