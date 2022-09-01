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Президент Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, передаёт BaigeNews.kz.

Как ранее сообщалось, в нынешнем послании президент обозначит основные приоритеты социально-экономического развития страны на ближайший период.

Наряду с официальными лицами в мероприятии принимают участие представители гражданского общества.

От cената присутствуют 50 депутатов, от мажилиса 100.

Трансляцию заседания в прямом эфире ведут республиканские телеканалы и сайты информационных агентств. Кроме того, оперативная информация размещается на официальных страницах пресс-службы Президента РК в социальных .

"Прямая трансляция Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана будет доступна на официальном сайте Главы государства www.akorda.kz и аккаунте в Facebook Akorda. Текстовая трансляция Послания будет доступна на нашем телеграм-канале," — сообщили в пресс-службе перед началом послания.

О реализации инициатив Токаева из послания 2021 года накануне рассказал Ерлан Карин. Вся практическая работа проводится в рамках специального Общенационального плана. Он состоит из 103 пунктов. И большинство из них, по словам Карина, уже реализованы. Исполнение оставшихся находится на контроле Администрации Президента. Среди значимых социальных инициатив государственный советник отметил поэтапное увеличение зарплат отдельным категориям гражданских служащих (работники организаций культуры, архивного дела, в том числе техперсонал и другие) в среднем на 20 процентов с 2022 по 2025 год.