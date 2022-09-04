Более 43 тысяч гектаров леса уничтожены пожарами в Костанайской области

Фото: МЧС РК

Общая площадь возгорания в Костанайской области составила более 43 тысяч гектаров из 106 тысяч лесного фонда. Об этом на брифинге сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент есть восемь очагов возгорания, где имеется вероятность пожара, в том числе верхового. С целью недопущения распространения огня на жилые постройки в населённых пунктах созданы три боевых участка", - сообщил Юрий Ильин.

По данным МЧС, в направлении распространения огня работают три воздушных судна, ожидается прибытие дополнительно ещё трёх воздушных судов с водносливными устройствами, чтобы более эффективно вести борьбу с верховыми пожарами.

Активно поработали все приданные подразделения - министерство по ЧС, местные исполнительные органы, и большую помощь оказал "Казахстан Темир Жолы", рассказал министр.

"Существовала угроза взрыва на нефтебазе в поселке Аманкарагай. Предпринятыми мерами с помощью пожарных поездов было не допущено распространение огня, которое не привело к более трагическим последствиям. Работа продолжается, группировка сил и средств наращивается. Активно привлекаются подразделения министерства обороны и Национальной гвардии для дальнейшей локализации и ликвидации последствий возгорания", - заключил министр.

Напомним, природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.

Сегодня утром стало известно о гибели местного жителя в результате пожара. Тело пенсионера-инвалида было обнаружено во время разбора завалов в селе Аманкарагай. Также сообщается о 10 пострадавших.

В связи с напряжённой пожарной обстановкой в Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией населения Ассамблея народа Казахстана объявила акцию помощи пострадавшему от пожаров населению. Кроме того, с утра 4 сентября партия Amanat открыла пункты приёма гумпомощи для пострадавших жителей Костанайской области.

По поручению акима Костанайской области создана комиссия по оценке ущерба, нанесённого пострадавшим в результате пожара домовладениям.