Дружба – неисчерпаемое богатство. Си Цзиньпин написал статью об отношениях Казахстана и Китая

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14 сентября по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Нур-Султан с государственным визитом посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. В предверии своего приезда Глава КНР процитировал казахскую пословицу, описывающую отношения двух стран: дружба - это неисчерпаемое богатство, и выразил надежду на то, что Китай и Казахстан ожидает очередное золотое 30-летие взаимоотношений. передаёт BaigeNews.kz. Официальное обращение председателя КНР опубликовано в газете "Казахстанская правда".

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики

В эту золотую осень по приглашению Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева я буду находиться с государственным визитом в дружественном Казахстане. С удовольствием спустя пять лет вновь, уже в четвёртый раз, приеду в вашу страну, которая славится бескрайней степью, величественными горами и реками, очень гостеприимным народом. Я возлагаю большие надежды на предстоящий визит.

Китай и Казахстан связаны общими горами и реками, являются добрыми соседями, верными друзьями и надежными партнёрами. Наши народы, делясь тысячелетней историей дружественных контактов, представляют собой свидетелей блестящей эпохи Великого шелкового пути. Танский монах Сюань Цзан и минский посланник Чэнь Чэн в свое время добрались до казахской земли, а казахские исторические знаменитости, например, "Аристотель Востока" аль-Фараби, великий поэт Абай Кунанбаев, прославились в Китае. Народы наших стран и поныне хранят добрую память о них.

Этот год проходит под знаком 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Казах­станом. Наши страны прошли большой путь, никогда не отходили от принципа взаимной поддерж­ки и помощи. Динамично наращивая обмены и сотрудничество, Китай и Казахстан показали достойный образец сосуществования и развития добрососедских отношений.

30 лет – это период прорывного развития китайско-казахстанских отношений. От добрососедства и дружбы до стратегического партнёрства, вплоть до вечного всестороннего стратегического партнёрства, наши двусторонние отношения совершают исторический прорыв и приобретают качественно новые, уникальные коннотации – это межгосударственные отношения нового типа, основанные на взаимном уважении, добрососедстве и дружбе, взаимной помощи и выигрыше. Наши страны всегда взаимно оказывают твёрдую поддержку по ключевым вопросам, касающимся государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности, уважают путь развития друг друга, самостоятельно выбранный в соответствии с национальными реалиями, приветствуют новые достижения другой стороны в государственном развитии и национальном возрождении. Китай и Казахстан – доверительные друзья и проверенные парт­нёры, наши народы всегда будут рядом друг с другом.

30 лет – это период большого урожая двустороннего сотрудничества. Китай уже несколько лет подряд позиционирует себя как одного из ключевых торговых партнёров и инвесторов Казахстана. Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, двусторонний товарооборот за прошлый год вернулся на допандемийный уровень и составил 25 миллиардов долларов. Это наш общий вклад в восстановление мировой экономики. В рамках сотрудничества в области производственных мощностей и инвестиций составлен перечень, включающий в себя 52 совместных проекта на сумму более чем 21,2 миллиарда долларов США. Крупные совместные проекты, в том числе ветряная электростанция Жанатаса мощностью 100 МВт, сборочная линия автомобилей JAC и модернизация Шымкентского НПЗ, эффективно стимулируют социально-экономический рост Казахстана и приносят ощутимую пользу народам двух стран.

30 лет – это период значительного укрепления инфраструктурной взаимосвязанности. Успешно формируется многовекторная и мультимодальная инфраструктурная сеть, охватывающая автомобильные, железнодорожные, авиационные перевозки и трубопроводы. В настоящее время Китай и Казахстан активно работают над созданием высокоэффективной и удобной мультимодальной транспортной артерии на просторном пространстве Евразии. Все пять автомобильных КПП и два железнодорожных КПП между нашими странами уже возобновили своё функционирование в нормальном режиме. Стороны интенсивно обсуждают возможность открытия нового железнодорожного КПП. Китайско-казахстанский логистический терминал Ляньюньган открывает выход к морю для казахстанских товаров. Проходящие транзитом через территорию Казахстана грузовые поезда "Китай – Европа" способствуют диверсификации маршрутов доставки и играют значимую роль в обеспечении бесперебойности глобальных цепочек поставок и производств.

30 лет – это период укоренения в народе китайско-казахстанской дружбы. В настоящее время пять институтов Конфуция работают в Казахстане, на базе четырёх китайских вузов открыты центры изучения Казахстана, в двух китайских вузах преподают казахский язык. Вышел в прокат совместный художественный фильм "Композитор", посвящённый реальной истории китайского композитора Сянь Синхая и его казахского коллеги Бакытжана Байкадамова. Казахстанский специалист Саулебек Кабылбеков в офтальмологической клинике города Дацина провинции Хэйлунцзян в течение 24 лет принимал 200 тысяч китайских пациентов. Множеством трогательных эпизодов о дружбе народов сопровождаются активные гуманитарные связи. В ближайшее время взаимно будут учреждены культурные центры, в Казахстане откроется центр китайской традиционной медицины и мастерская имени Лу Баня. Динамичное культурно-гуманитарное взаимодействие укрепит фундамент дружбы наших народов.

Выдержав испытание временем и перемены, китайско-казахстанские отношения стали прочными как скала. Для нас весьма важно на основе достигнутых результатов направлять ещё больше усилий на продолжение и развитие многовековой дружбы. В рамках предстоящего визита я готов с Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым обсудить, как в новую эпоху дальше продвигать вперёд китайско-казахстанское вечное всестороннее стратегическое партнёрство, расширять и оптимизировать двустороннее многоплановое взаимовыгодное сотрудничество, чтобы, ориентируясь на сообщество единой судьбы Китая и Казахстана, формировать новую парадигму развития двусторонних отношений.

Во-первых, важно неуклонно следовать курсу на добрососедство и дружбу. Высокий уровень политического взаимодоверия является залогом устойчивого и динамичного развития двусторонних отношений. В этой связи мы готовы с казахстанскими друзьями на стратегической высоте и с точки зрения долгосрочных перспектив систематически планировать двусторонние отношения с опорой на поддержание тесных контактов на высоком и высшем уровнях, активизацию обменов и сотрудничества по линии правительств, законодательных органов, партий и регионов, раскрытие потенциала таких механизмов, как регулярные встречи глав правительств, межправительственный комитет по сотрудничеству и его подкомитеты. Будем и в дальнейшем оказывать друг другу решительную поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов и ключевых озабоченностей наших стран, чтобы упрочить политический фундамент китайско-казахстанских отношений.

Во-вторых, важно продолжать наращивать взаимовыгодное сотрудничество. В следующем году исполнится ровно 10 лет инициативе совместного строительства "Экономического пояса Шелкового пути", выдвинутой мной в Казахстане. За этот отрезок времени инициатива "Один Пояс – один Путь" от теоретической разработки перешла к практической реализации. Она зарекомендовала себя как инклюзивная и открытая площадка международного сотрудничества, а также международное общественное благо, пользующееся всеобщей поддержкой мирового сообщества. В постковидный период наши страны должны дальше идти вперед в совместном строительстве ОПОП с целью упрощения инвестиционных и торговых процедур, раскрытия пропускных возможностей КПП и транзитных перевозок, культивирования новых точек роста в таких сферах, как искусственный интеллект, большие данные, цифровые финансы, электронная коммерция, зелёная энергетика. Мы должны реализовать социально значимые проекты с применением высоких стандартов на благо устойчивого развития, поднимать прагматическое сотрудничество на качественно новый уровень, способствовать практической реализации Инициативы по глобальному развитию и вносить наш общий вклад в восстановление мировой экономики.

В-третьих, важно твёрдо защищать нашу общую безопасность. В условиях сложной международной и региональной ситуации обеспечение солидарности и углубление сотрудничества было и остаётся инструментом преодоления кризиса и решения проблем безопасности. Китай готов с Казахстаном расширять сотрудничество по линии правоохранительных органов, спецслужб и оборонных ведомств, руководствуясь Инициативой по глобальной безопасности, претворять в жизнь концепцию общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продвигать реализацию Инициативы по взаимодействию в обеспечении безопасности данных между Китаем и государствами Центральной Азии, совместными усилиями бороться с тремя силами зла, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью, решительно противодействовать попыткам внешнего вмешательства, сообща поддерживать прочный мир и долгосрочную стабильность в регионе.

В-четвёртых, важно всесторонне укреплять сотрудничество на международной арене. Наши страны должны быть настроены на тесное взаимодействие в рамках таких многосторонних форматов, как ООН, ШОС, СВМДА, "Китай – Центральная Азия", оперативно обмениваться мнениями по вопросам международного управления, продовольственной и энергетической безопасности, стабилизации цепочек производства и поставок, а также урегулирования региональных горячих точек, выступать против односторонних действий и блокового мышления, содействовать развитию мирового порядка и международной системы в более справедливом и рациональном направлении.

Скоро состоится 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая. Он проходит в решающий момент, когда Китай отправляется в новый поход всестороннего построения модернизированного социалистического государства и движется к цели, намеченной к столетию КНР. Мы с удовлетворением отмечаем, что, продвигая стратегию строительства "Нового Казахстана", ваша страна идет к цели вхождения в топ-30 развитых стран. Китай готов продолжать делиться с казахстанской стороной успехами и опытом развития. Двери открытости и сотрудничества Китая всегда будут открыты для Казахстана.

Казахская пословица гласит: "Дружба – неисчерпаемое богатство". Уверен, что если мы продолжим придерживаться принципов добрососедства и дружбы, углублять многоплановое взаимовыгодное сотрудничество, то Китай и Казахстан ожидает очередное золотое 30-летие взаимоотношений.