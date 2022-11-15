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В восстановительных работах на ТЭЦ Риддера задействовали ещё 150 человек
В домах риддерцев потеплело. Хотя в городе сохраняется режим ЧС, снова заработали школы и детские сады. Специалисты говорят, что обследовали предприятие до винтика. 150 человек работают на закреплённых участках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AstanaTV.
"В соответствии с нашими планами мы должны между 15 и 17-м завершить основные монтажные работы по котлу высокого давления №4 , что в целом даст более устойчивую работу", сказал аким ВКО Даниал Ахметов.
Расследование ЧП ведут представители прокуратуры и энергетического контроля, трудовые инспекторы и санврачи. Говорят, что условия, в которых работали энергетики, далеки от нормальных, поэтому вопросов к монополисту много.
"Совершенно очевидно, что условия труда являются недопустимыми, поэтому я пригласил соответствующие службы. Помимо того, что мы сегодня устраняем ЧС нарушения, смотрим над тем, чтобы создать нормальные и надёжные условия труда", - добавил Даниал Ахметов.
Жители написали петицию и требуют передать ТЭЦ в коммунальную собственность. Люди боятся, что если авария повторится зимой, система отопления города будет полностью разморожена.
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