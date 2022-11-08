Какую "работу над ошибками" проведёт АО "АрселлорМиттал Темиртау" после ЧП в Шахтинске?

О мерах по недопущению аварий и соблюдении техники безопасности на рабочих местах рассказал генеральный директор предприятия Биджу Наир, передаёт BaigeNews.kz.

"В первую очередь - на шахте имени Ленина приостановлены все работы, за исключением экстренноважных участков для поддержания целостности объекта.

Второе - будут пересмотрены все действия рабочих, а таже возможные риски при работе в шахтах. На основании пересмотров, будут составлены планы мероприятий, которые в дальнейшем будут внедрены командами на шахтах.

Третье - будет произведена сторонняя внешняя оценка. Это то, о чём говорил Президент Касым-Жомарт Токаев вчера, и то, над чем мы будем работать. Будут привлечены независимые эксперты и пересмотрены все действия по работе на шахтах. Они посмотрят, как их улучшить с точки зрения безопасности," - рассказал Б. Наир на брифинге для СМИ.