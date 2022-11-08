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  • Какую "работу над ошибками" проведёт АО "АрселлорМиттал Темиртау" после ЧП в Шахтинске?
ekaraganda.kz Сегодня, 17:03
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Фото: ekaraganda.kz

Какую "работу над ошибками" проведёт АО "АрселлорМиттал Темиртау" после ЧП в Шахтинске?

О мерах по недопущению аварий и соблюдении техники безопасности на рабочих местах рассказал генеральный директор предприятия Биджу Наир, передаёт BaigeNews.kz.

"В первую очередь - на шахте имени Ленина приостановлены все работы, за исключением экстренноважных участков для поддержания целостности объекта.

Второе - будут пересмотрены все действия рабочих, а таже возможные риски при работе в шахтах. На основании пересмотров, будут составлены планы мероприятий, которые в дальнейшем будут внедрены командами на шахтах.

Третье - будет произведена сторонняя внешняя оценка. Это то, о чём говорил Президент Касым-Жомарт Токаев вчера, и то, над чем мы будем работать. Будут привлечены независимые эксперты и пересмотрены все действия по работе на шахтах. Они посмотрят, как их улучшить с точки зрения безопасности," - рассказал Б. Наир на брифинге для СМИ.

Он также сообщил о затраченных на производство и в особенности на дегазацию инвестициях:

"Общие инвстиции в объёме одного миллиарда долларов приносят позитивные изменения. Основные направления инвестиций - это безопасность, модернизация оборудования.  С 2019 по 2021 годы на модернизацию шахт было выделено 224 миллиона долларов. В 2022 году планируется - 147 миллионов. Из которых 40 миллионов было выделено на оборудование для дегазациии угольных шахт. Было заказано 25 специальных буровых установок с алмазным наконечником. Заказывали их в Германии. Пять приехали, четыре уже запущены".

Руководство предприятия обещает, что сделает производство полностью безопасным.

"Мы изменим ситуацию к лучшему и сделаем производство безопасным. Мы будем целенаправленно работать над этим".

 

 

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#Шахтинск #трагедия #АрселорМиттал Темиртау
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:03
140
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