Названа предварительная причина коммунальной аварии в Экибастузе

Фото: пресс-служба правительства РК

Коммунальная авария в Экибастузе могла возникнуть из-за ошибочных действий персонала ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

"По предварительным итогам расследования Комитета госэнергонадзора, причиной многочисленных порывов в разных районах Экибастуза являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному резкому повышению давления в сети, что привело к множеству порывов. 27 ноября было одномоментно 43 порыва и 28 ноября было выявлено ещё 30. Авария такого типа произошла в Экибастузе впервые. Авария была не на ТЭЦ, она работала. Аварии произошли на сетях. Многочисленные порывы и большая потеря воды из системы повлекла уже автоматическое отключение котлов на ТЭЦ", - сказал первый вице-премьер РК Роман Скляр на брифинге.

По его данным, в Экибастузе утром 1 декабря аварийные бригады устранили последний крупный дефект на тепломагистрали в микрорайоне 5а. Однако из-за разбалансировки системы теплоснабжения, причиной которой стал неконтролируемый сброс воды из домов, к теплоснабжению не смогут подключить 58 многоэтажек.

"В основном тепловые сети восстановлены. Завтра при благоприятном стечении обстоятельств начнём подключать 17 домов в микрорайоне 5а и продолжим поэтапное подключение 41 дома в микрорайонах 5б и 6", - сказал первый вице-премьер.