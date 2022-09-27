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akorda.kz Сегодня, 12:36
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Фото: akorda.kz

Токаев высказался о притоке россиян в Казахстан

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Туркестан напомнил казахстанцам о силе нашего народа в сплоченности и единстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

"Сила нашего народа – в единстве, рассудительности и толерантности. Если мы не будем верны этим ценностям, нашей стране грозит большая опасность. Территориальная целостность государств должна быть незыблема. Это ключевой принцип. Я всегда говорил об этом открыто и чётко на международной арене. Не случайно в своём недавнем выступлении с самой высокой трибуны Организации Объединенных Наций я вновь заявил об этом. В непосредственной близости от нас идёт масштабная война. Помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности нашей страны", - сказал президент.

Глава государства высказался о прибывающих в Казахстан россиянах. 

"Казахская поговорка гласит: "Добрые отношения с соседями – залог спокойствия". Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил Правительству принять необходимые меры. 

В этой непростой ситуации надо в первую очередь проявить гуманность, терпение и организованность. У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно выполнять свою работу", - отметил Глава государства. 

Токаев отметил, что приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и страновыми обязательствами. 

"Мы проведём переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны. Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны, прежде всего, единство и благополучие. Только сохранив мир в стране, мы сможем стабильно развиваться. Мы должны серьёзно обсуждать и продуманно решать все вопросы", - сказал в своём выступлении он. 

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#Президент Казахстана #миграция #россияне
Журналист
Сегодня, 12:36
478
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