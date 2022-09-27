Токаев высказался о притоке россиян в Казахстан

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Туркестан напомнил казахстанцам о силе нашего народа в сплоченности и единстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Сила нашего народа – в единстве, рассудительности и толерантности. Если мы не будем верны этим ценностям, нашей стране грозит большая опасность. Территориальная целостность государств должна быть незыблема. Это ключевой принцип. Я всегда говорил об этом открыто и чётко на международной арене. Не случайно в своём недавнем выступлении с самой высокой трибуны Организации Объединенных Наций я вновь заявил об этом. В непосредственной близости от нас идёт масштабная война. Помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности нашей страны", - сказал президент.

Глава государства высказался о прибывающих в Казахстан россиянах.

"Казахская поговорка гласит: "Добрые отношения с соседями – залог спокойствия". Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил Правительству принять необходимые меры. В этой непростой ситуации надо в первую очередь проявить гуманность, терпение и организованность. У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно выполнять свою работу", - отметил Глава государства.

Токаев отметил, что приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и страновыми обязательствами.