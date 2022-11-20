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  • Почти 70 процентов казахстанцев приняли участие в выборах президента
BaigeNews.kz Сегодня, 22:20
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Сегодня, 22:20
144
Фото: BaigeNews.kz

Почти 70 процентов казахстанцев приняли участие в выборах президента

Об итогах явки избирателей рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстана Константин Петров, передаёт BaigeNews.kz

"20 ноября 2022 года, в день голосования, Центральной избирательной комиссией в течение дня предоставлялась информация об открытии участков и начале голосования, а также каждые два часа члены ЦИК РК представляли данные областных, городов республиканского значения, столицы комиссий о явке голосующих. По республике голосование на участках закончилось в 20:00 часов", — сообщил он. 

В соответствии с границами часовых поясов на территории Республики в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) голосование было завершено в 21:00 по времени столицы.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 22:00 часов времени столицы 20 ноября 2022 года бюллетени получили 69,43 процента от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе в разрезе регионов:

1.            по области Абай — 80,18%

2.            по Акмолинской области — 78,87 %

3.            по Актюбинской области — 72,81 %

4.            по Алматинской области — 72,10 %

5.            по Атырауской области — 70,87 %

6.            по Западно-Казахстанской области — 68,67 %

7.            по Жамбылской области — 79,57 %

8.            по области Жетісу — 81,42%

9.            по Карагандинской области — 78,39%

10.       по Костанайской области — 79,28 %

11.       по Кызылординской области — 81,07 %

12.       по Мангистауской области — 66,99%

13.       по Павлодарской области — 77,58%

14.       по Северо-Казахстанской области — 79,01 %

15.       по Туркестанский области — 80,37 %

16.       по области Ұлытау — 75,48 %

17.       по Восточно-Казахстанской области — 79,49%

18.       по Астане — 48,60%

19.       по Алматы — 28,72 %

20.       по Шымкенту — 59,79%

На 44 зарубежных участках продолжается голосование. Статистика будет представлена завтра, 21 ноября.

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#выборы президента #ЦИК
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:20
144
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