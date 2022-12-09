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Алтай Кульгинов назначен заместителем премьер-министра. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1".

" Указом главы государства Кульгинов Алтай Сейдирович назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан" - говорится в сообщении.

Кульгинов родился в 1978 году на юге Казахстана. Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Ясави, Академию государственного управления при Президенте и Британский университет Абердин по Президентской международной образовательной программе "Болашак".

Трудовую деятельность начал в прокуратуре в 2001 году, главным специалистом, исполняющим обязанности в отделе кадровой работы Ц(Д)ПСиИ. В разные годы работал в Министерстве юстиции, Агентстве государственной службы и Генеральной прокуратуре РК.

В 2013 году стал акимом города Уральск, а в 2016 году возглавил Западно-Казахстанскую область.

С 13 июня 2019 года по 8 декабря 2022 года занимал пост акима столицы.