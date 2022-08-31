Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области

Акимом Туркестанской области назначен Дархан Сатыбалды, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Его предшественник Умирзак Шукеев освобождён от этой должности. Соответствующие указы подписал президент РК.

Одновременно Сатыбалды освобождён от должности посла РК в Узбекистане, которую занимал с весны 2019 года.

Сообщалось, что Умирзак Шукеев подал в отставку с поста акима Туркестанской области после того, как вступил в силу приговор в отношении его подчинённого - экс-акима Кентау Даурена Махажанова. Последний осужден на 10 лет лишения свободы за получение взятки.

Президент поблагодарил Шукеева за многолетнюю работу на посту главы региона.

Дархан Сатыбалды родился 26 марта 1974 года. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени С.Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет.