Токаев поздравил казахстанцев с Днём Республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днём Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы главы государства.

"Декларация о государственном суверенитете Казахстана открыла путь к нашей священной Независимости. Поэтому этот документ имеет историческое значение", — написал Президент.



Он отметил, что м нынешнего года казахстанцы по-новому отмечают День Республики, который получил статус национального праздника.

"Уверен, это начинание получит широкую поддержку в обществе и станет доброй традицией. День Республики – яркий праздник, призванный возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить наше единство и солидарность.



Мы приступили к построению Справедливого Казахстана. Эта высокая цель может быть достигнута только при активном участии всех казахстанцев, потому что главная опора и самое большое богатство государства – это граждане! По случаю возрождённого национального праздника в регионах состоится церемония поднятия государственного флага. Это важное мероприятие, направленное на укрепление патриотизма, духа нашего народа, национального самосознания. Наш небесно-голубой стяг олицетворяет такие ценности, как суверенитет, свобода, единство и мир.



Мы верны заветам предков, которые всегда высоко несли наше знамя. Поэтому церемония поднятия флага продемонстрирует глубокий смысл национального праздника. У нас нет другой Отчизны, кроме Казахстана. У нас ясные устремления и общие цели. Мы всегда будем свято чтить Независимость и укреплять нашу государственность. У нас одна Родина, одно государство, один народ!



Вместе мы построим Справедливый Казахстан! Еще раз поздравляю вас с Днем Республики! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть крепнет суверенитет нашей страны!", — говорится в поздравлении президента.