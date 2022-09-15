Токаев подарил Папе Римскому домбру

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Оригинальный подарок сделал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Папе Римскому Франциску, передаёт BaigeNews.kz.

В память о пребывании на гостеприимной казахской земле Глава государства подарил домбру.

"Казахский народ особенно благодарен Вам за то, что Вы очень тепло высказывались о нашей культуре, в частности, говорили о домбре. Сейчас все издания, средства массовой информации цитируют Ваши слова. Все говорят, что самым лучшим пропагандистом казахской культуры, и, в частности, нашего национального инструмента домбры, является именно Папа Римский. Сейчас это очень популярно среди молодежи и детей. А после Ваших слов, думаю, интерес к домбре будет проявлен не только в Казахстане, но и за его пределами", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

После Президент лично поехал в аэропорт, чтобы проводить уважаемого гостя.

Напомним, на встрече с казахстанской общественностью священник заявил, что наш мир очень нуждается в гармонии:

"Гармонией является и музыкальный казахский инструмент - домбра. Это культурная эмблема, один из важнейших символов Казахстана".