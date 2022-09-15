open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


Борт №1 Сегодня, 18:56
87
Фото: Борт №1

Токаев подарил Папе Римскому домбру

Оригинальный подарок сделал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Папе Римскому Франциску, передаёт BaigeNews.kz.

В память о пребывании на гостеприимной казахской земле Глава государства подарил домбру.

"Казахский народ особенно благодарен Вам за то, что Вы очень тепло высказывались о нашей культуре, в частности, говорили о домбре. Сейчас все издания, средства массовой информации цитируют Ваши слова. Все говорят, что самым лучшим пропагандистом казахской культуры, и, в частности, нашего национального инструмента домбры, является именно Папа Римский. Сейчас это очень популярно среди молодежи и детей. А после Ваших слов, думаю, интерес к домбре будет проявлен не только в Казахстане, но и за его пределами", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

После Президент лично поехал в аэропорт, чтобы проводить уважаемого гостя.

Напомним, на встрече с казахстанской общественностью священник заявил, что наш мир очень нуждается в гармонии:

"Гармонией является и музыкальный казахский инструмент - домбра. Это культурная эмблема, один из важнейших символов Казахстана".

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Папа Римский #домбра #Касым-Жомарт Токаев
Сегодня, 18:56
87
Журналист
Наверх