Режим ЧС введён в Риддере из-за аварии на ТЭЦ

Фото: noks.kz

В Риддере объявлен режим ЧС. Из-за аварии на АО "Риддер ТЭЦ" без тепла остались более 22 тысяч абонентов, школьников перевели на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz. Издание сообщает, что подачу тепла и горячей воды в городе налаживают третьи сутки.

По информации акимата города, пятого ноября на АО "Риддер ТЭЦ" в системе золоудаления вышел из строя насос и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата № 1. В результате температура теплоносителя опустилась до +39°С (при плановом +70 °С). В Риддере экстренно создали круглосуточный штаб по аварийной ситуации, который возглавил аким области Даниал Ахметов, в срочном порядке прибывший в Риддер.

"На данный момент произведена замена двигателя в системе золоудаления, идут пуско-наладочные работы. Дополнительно на ТЭЦ уже поставлено 120 тонн мазута, отгрузка топлива продолжается", — говорится в сообщении городского акимата.

Приказом исполняющего обязанности руководителя отдела образования города принято решение, что детские сады с 7 по 11 ноября работать не будут. На этот же период уйдут на дистанционное обучение учащиеся школ.

К ликвидации аварии привлекли специалистов ТОО "Согринская ТЭЦ", ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ", АО "Усть-Каменогорские Тепловые сети" и ТОО "Востоквзрывпром". ТОО "Казцинк" направило на ТЭЦ более 20 своих сотрудников и выделило дополнительное оборудование для ремонтно-восстановительных работ. Для бесперебойной работы энергосистемы города АО "ОЭСК" (РЭК) направило в Риддер 12 аварийных бригад.