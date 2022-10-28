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pixabay.com Сегодня, 06:35
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Фото: pixabay.com

Аренда жилья в Казахстане дешевеет

За неделю с 20 по 27 октября аренда жилья в Алматы стала дешевле почти на 5%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Кrisha.kz.

Удешевление также отмечается ещё в 11 городах страны. Заметнее всего ставки снизились в следующих городах: 

  • в Актобе – на 8,5%;
  • в Павлодаре – на 8,4%;
  • в Уральске – на 7,2%.

В южной столице однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 270 тысяч тенге, в Астане – за 200 тысяч.

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#жилье #аренда #цены
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:35
111
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