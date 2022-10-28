Аренда жилья в Казахстане дешевеет

Фото: pixabay.com

За неделю с 20 по 27 октября аренда жилья в Алматы стала дешевле почти на 5%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Кrisha.kz.

Удешевление также отмечается ещё в 11 городах страны. Заметнее всего ставки снизились в следующих городах:

в Актобе – на 8,5%;

в Павлодаре – на 8,4%;

в Уральске – на 7,2%.

В южной столице однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 270 тысяч тенге, в Астане – за 200 тысяч.