Автобус спровоцировал массовое ДТП в Астане, есть пострадавшие

Маршрутный автобус в Астане попал в ДТП, от столкновения пострадали ещё три автомобиля, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в полиции, 26 июля водитель общественного автобуса, следуя по улице Ташенова в сторону проспекта Республики, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с машиной марки Hyundai. Легковушка по инерции совершила наезд на прицепленный к "КамАЗу" компрессор, вследствие чего "КамАЗ" столкнулся с Volkswagen".

В результате ДТП пострадал пассажир Volkswagen. По факту проводится проверка.

В столице проводится ОПМ "Автобус". За три дня мероприятия выявлено 275 нарушений, совершённых водителями общественного транспорта. Проверено более 650 маршрутных автобусов.