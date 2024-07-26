Автобус спровоцировал массовое ДТП в Астане, есть пострадавшие
Сегодня, 16:32
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Сегодня, 16:32Сегодня, 16:32
172Фото: baigenews.kz
Маршрутный автобус в Астане попал в ДТП, от столкновения пострадали ещё три автомобиля, передаёт BaigeNews.kz.
Как уточнили в полиции, 26 июля водитель общественного автобуса, следуя по улице Ташенова в сторону проспекта Республики, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с машиной марки Hyundai. Легковушка по инерции совершила наезд на прицепленный к "КамАЗу" компрессор, вследствие чего "КамАЗ" столкнулся с Volkswagen".
В результате ДТП пострадал пассажир Volkswagen. По факту проводится проверка.
В столице проводится ОПМ "Автобус". За три дня мероприятия выявлено 275 нарушений, совершённых водителями общественного транспорта. Проверено более 650 маршрутных автобусов.
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