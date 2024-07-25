Тарифы на парковку изменят у железнодорожного вокзала в Астане

С 5 августа в Астане изменят тарифы на привокзальной платной парковке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

"Для обеспечения более удобных и прозрачных условий для всех пользователей отменяется заградительный тариф тысяча тенге в час после 2-6 часов пребывания на парковке. Теперь почасовой тариф составит 200 тенге за час пребывания", - сообщили в акимате.

При нынешнем тарифе трёхчасовая стоянка автомобиля на платной парковке обходится водителю в 1 200 тенге, при новом тарифе будет 600 тенге. Если время достигнет, к примеру, более шести часов, то при нынешнем тарифе это - 4 200 тенге, по-новому - 1 200 тенге.

Тарифная сетка пересмотрена по итогам обращений жителей и с учётом показателей расходов на обслуживание парковки.