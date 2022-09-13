Призываю, чтобы ваша страна продолжала быть синонимом гармонии и мира - Папа Римский

Фото: akorda.kz

В Нур-Султане состоялась встреча Папы Римского с казахстанской общественностью. Участие в ней принял Президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

В приветственном слове Глава государства отметил, что в этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ватиканом.

"Ваш визит совпал с этой юбилейной датой. Мы придаём особое значение данному визиту, так как сегодняшняя встреча поднимет наше сотрудничество в различных сферах на новый уровень. Я убежден в этом. В данной встрече принимают участие высокопоставленные должностные лица, религиозные лидеры, представители гражданского общества и дипломатического корпуса. Мы заинтересованы услышать Ваши пасторские наставления о сегодняшнем положении дел в мировой цивилизации, актуальных вопросах глобальной политики и о значении религии в целом.

Святой Отец, хотелось бы воспользоваться еще раз возможностью для того, чтобы отдать высокую оценку Вашей деятельности по всему миру.

Подошло время для того, чтобы люди различных культур и религий единой мудростью и энергией объединили человечество во имя идей мира, сотрудничества и взаимоподдержки", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент сказал о том, что за 30 лет независимости Казахстан реализовал собственную модель межэтнического и межрелигиозного согласия на основе принципа единства.

"Казахстан гордится тем, что является домом для крупнейшей католической общины в Центральной Азии. Христиане, как и все прочие верующие вносят свою мощную лепту в развитие и становление справедливого Казахстана, где сосуществование, взаимное уважение будет процветать", - отметил Глава государства.

Для продвижения мира и гармонии Казахстан проводит Съезд лидеров традиционных и мировых религий.

"С момента проведения первого съезда в 2003 году форум является ярчайшим примером того, как люди могут объединяться как один, несмотря на всё то, что их разъединяет. Глубоко убежден, что только посредством диалога, человеческого братства сделает существование и терпимость возможной. В этой связи, даю высочайшую оценку мощной поддержке и бесценному сотрудничеству, оказываемому Святым Престолом, деятельности Съезда. Ваше Святейшество, я уверен, что Ваше личное участие в завтрашнем заседании Съезда обеспечит его мощный успех и наполнит неподдельным счастьем и радостью сердца католиков в Казахстане и по всему миру", - заявил Токаев.

Папа Римский выступил с обращением к собравшимся.

"Наш мир очень нуждается в гармонии. Гармонией является и музыкальный казахский инструмент - домбра. Она является культурой эмблемой, одним из важнейших символов Казахстана. Я бы хотел принять инструмент как символ, вокруг которого я бы складывал свои мысли.

Я знаю, что Казахстан и все страны, которые находятся рядом, прилагают большие усилия для того, чтобы пропагандировать культуру во всем мире. Я вас призываю, чтобы ваша страна продолжала быть синонимом гармонии и мира. Казахстан является перекрестком очень важных геополитических путей, основная роль вашей страны в том чтобы, решать конфликты межнациональные и другого рода.

Cегодня мы говорим о трудностях, военных конфликтах, которые возникли в Украине. Я хочу привести вам слова из песни: "Нужно позаботиться об обычном, о самом элементарном развитии для нашего реализованного мира".

С каждым разом всё более срочные обязанности наших дипломатов, они начали понимать, что проблема одного человека - это проблема всех. И в мир, который обладает большей властью, он несет и больше ответственности по отношению к тем, у которого этой власти нет. Особенно в тех странах, где происходят различные кризисы – природные или политические.

Речь идет не только о том, чтобы забыть о собственных интересах. Не нужно соперничать, не нужно укреплять противоположные блоки. Нам нужны лидеры, которые на международном уровне позволили бы народам понимать друг друга, вести диалог, создать новый дух Хельсинки, поддерживать этот дух, развивать многосторонность, создавать стабильный мирный мир, думать о будущих поколениях.

Здесь нужно большое понимание и терпение и диалог со всеми, повторяюсь, со всеми.

Думая об этом вопросе мира во всем мире, я хочу выразить мою признательность, за то, что ваша страна отказалась от ядерного вооружения самым решительным образом и то, что ваша страна начала развитие энергетических ресурсов.

Тем не мене нужно, чтобы демократия, свобода не ограничивались только декларациями, а выражались конкретным служением народу. Следует слушать людей, стараться ответить на их законные требования, постоянно вовлекать гражданское общество и негосударственные гуманитарные организации в управление обществом.

Очень важно вспомнить мероприятия для молодежи и наиболее слабых слоев населения. Нужно контрастировать и противостоять коррупции. Вот тот демократический и свободный стиль руководства, который препятствует тому, чтобы не было популизма, экстремизма, угрожающих вашему народу.

Я должен констатировать определенную экономическую уверенность вашей страны. Несмотря на то, что в вашей стране очень много природных ресурсов, тем не менее, есть определенные трудности. Конечно, трудности в получении природных ресурсов существуют во всем мире. К сожалению, это обуславливается несправедливым распределением природных ресурсов.