Ключи от новых домов вручили пострадавшим от лесного пожара в Костанайской области

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Строительство удалось завершить досрочно.

Накануне Дня Республики в Аулиекольском районе Костанайской области сдали в эксплуатацию и вручили ключи от новых домов пострадавшим от лесных пожаров, передает корреспондент BaigeNews.kz.

91 семья теперь будет жить в построенном микрорайоне с символичным названием "Бiрлiк" в райцентре Аулиеколь. Дома построены из красного кирпича, имеют четыре комнаты и общую площадь в 100 квадратных метров.

Каждое строение расположено на участке в 10 соток. К домам подведены все необходимые коммуникации: вода, газ, свет, канализация. Внутренние работы выполнены в чистовом варианте.

В новом доме жительница Аулиекольского района Тамара Остапчук будет жить с сыном. Говорит, что все старые соседи, с которыми бок о бок прожила много лет, тоже заселились рядом. Ее прежний дом сгорел дотла, а теперь на месте пепелища по поручению акима области сделали современную площадку для детей.

"Дом отличный, прямо заезжай и живи, очень хорошо все сделано. Я не успела еще тщательно осмотреть дом, еще нет пока понимания, что и куда расставлю, но чисто визуально видно, что отделка очень хорошая. В моем прежнем доме тоже был газ, воду в прошлом году провели, но в страшном пожаре все сгорело. Конечно, сначала была в отчаянии, но потом пообещали, что проблему с жильем решат и слово власти сдержали. Я так благодарна всем, что слез не могу сдержать", - говорит новосел Тамара Остапчук.

Без крыши над головой в начале сентября остался и Виктор Плотников. В огне, который перекинулся с леса, у него сгорело все: машина, все дворовые постройки, уничтожен сам дом. Даже заборов не осталось – сплошные обугленные развалины. Мужчины в момент трагедии дома не было, он находился в командировке. Супруга мужчины едва успела выскочить из дома, прихватив документы. Больше спасти ничего не удалось.

"Капитально построили новые дома, мы прям все это оценили. Старый был площадью 70 "квадратов", а новый – целых 100. Будем жить здесь вместе с супругой. Хорошую поддержку оказали и в плане финансов, получил компенсацию в размере 2,5 млн тенге. Можно будет их потратить на нужды первой необходимости", - рассуждает Виктор Плотников.

Жительница Аулиекольского района Елена Шинкина, осмотрев дом, назвала его "хоромами". Женщина очень благодарна местным властям, правительству и строителям за возможность начать жизнь с чистого листа после страшной трагедии.

"Конечно, все супер, что и говорить. На сто процентов молодцы. Всем спасибо за поддержку. Такие хоромы, мне на 1 человека целых 100 квадратов. Здесь даже уже все распланировано, все нравится. На старости лет что нам нужно? Тепло, светло, вода, все есть", - растроганно говорит женщина.

Евгений Запасный будет жить в новом доме с дочерью Дарьей. Мужчина говорит, что все время после пожара снимали жилье, поэтому кстати пришлись деньги из благотворительного фонда.

"Теперь надо будет заказывать кухонный и спальный гарнитур, детскую, мягкую мебель. Оставшиеся от благотворителей средства туда и уйдут. Очень просторный светлый дом, такой же, как и был у нас. Рады, что не остались без крыши над головой", - делится с корреспондентами Евгений.

91 дом должны были построить за 2,5 месяца, однако все работы удалось завершить с опережением графика – всего за полтора месяца. Их возводили 12 костанайских подрядных компаний, которые круглосуточно работали на объектах. Плюс из благотворительных фондов оказали помощь погорельцам на 330 миллионов тенге. Банк оказал материальную помощь 62 семьям и списал кредитов на 5 миллионов тенге.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, вручая ключи новоселам, сообщил, что параллельно строительству домов велись работы по расчистке сгоревшего леса. Посадку саженцев деревьев вдоль трассы планируется завершить до конца осени, а в Семиозерном лесном хозяйстве появится собственный питомник по выращиванию сосен. Развивать будут и социальную сферу района: в Аулиеколе построят инсультный центр, новый детский сад, а в горевшем селе Аманкарагай возведут ФАП, построят детский лагерь и спорткомплекс.