Школьник из Туркестана получил приглашение в 45 зарубежных вузов

Ученик СОШ №15 в Туркестане Дамир Аюпов выиграл гранты в 45 зарубежных вузов. Он может стать студентом университетов в США, Швейцарии, Германии, Испании, Малайзии, Шотландии, передаёт BaigeNews.kz.

Дамир набрал 133 балла на ЕНТ исключительно для проверки своих знаний, однако получил приглашение в лучшие мировые вузы.

"Мой друг поступил в вуз в Чехии. Я тоже захотел учиться за границей. Узнал, что для этого нужен английский язык, записался в подготовительную группу. Со второго полугодия 10 класса начал учиться на курсе углубленного изучения иностранного языка. За полгода мой уровень в IELTS достиг 6,5. В школе я увлекался географией, математикой, английским языком. Решил выбрать IT-сферу. Но в 11 классе поменял мнение - захотелось изучать управление ресторанным бизнесом. Так я сосредоточился на географии и английском языке. Получил приглашение от 45 зарубежных вузов", - поделился юноша.

По словам Дамира, его пригласили и университеты со стипендией в 2,5 миллиона тенге. Но сердце выбирает Европу. Среди одноклассников парня есть те, кто получил путёвки на учебу в Корею, США и Словакию.