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Партия Amanat выдвинула в президенты кандидатуру Касым-Жомарта Токаева
В Астане на внеочередном XXIV Съезде партии AMANAT 1200 делегатов единогласно проголосовали за выдвижение Касым-Жомарт Токаева кандидатом в президенты Казахстана. Поддержать действующего Главу государства в предстоящих выборах, которые состоятся 20 ноября, предложил председатель партии Ерлан Кошанов, передаёт BaigeNews.kz.
"Как вы знаете, сейчас весь мир кардинально меняется. Казахстан является частью большого мира. Здесь очень важно сохранить единство народа, дружбу, солидарность. Недавно проведённый референдум является показателем нашего единства, стабильного развития, процветания. Меняется не только имя париии, но и смысл, деятельность партии. Мы можем смело гордиться своими достижениями. Доверие народа является показателем в наших делах. Для того, чтобы руководить нашей страной, нашим народом нужен кандидат, в которого люди верит, народ верит. Я думаю, наш кандидат, наш президент много испытаний прошел с достоинством – пандемия и другие кризисные моменты, которые испытала не только наша страна, мы с достоинством это все прошли", — отметил Ерлан Кошанов.
Он добавил, что Казахстан прогрессивно развивается под чутким руководством Касым-Жомарта Токаева.
"Понимая всю важность ответственности, наш президент принимает смелые решения. И для того, чтобы гордо развивался наш флаг, он прилагает все свои усилия. (...) Важно, что у нас уже есть лидер, с которым мы воплотим в жизнь все наши намеченные планы и не свернем с выбранного пути. Лидер, который в самый сложный для нашего народа период, взял на себя всю ответственность, сохранил государственность, не дав стране погрузится в хаос. Поэтому сегодня задача партии Amanat и наша с вами историческая ответственность объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ президента. Сегодняшний главный результат этих реформ, которые сейчас происходят – это наше единство, сплочённость. Мы должны с достоинством перед народом и страной реализовать все наши планы и программы. И для этого нам нужен верный руководитель, смелый лидер и предлагаю кандидатуру нашего президента Касым-Жомарта Токаева. Я думаю, делегаты единогласно меня поддержат", — подытожил Ерлан Кошанов.
Напомним, накануне сразу восемь организаций инициировали выдвижение Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты.
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