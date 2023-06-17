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Власти Абая просят остановить поставки гуманитарной помощи
Власти региона между тем обратились к казахстанцам. Чиновники поблагодарили всех за гуманитарную помощь, но попросили остановить поставки – из-за переизбытка. Со всей страны в Семей доставили 44 тонны провизии. Более 2 тонн мяса и 30 тысяч литров воды. А также крупы, муку, макароны, подсолнечное масло, чай, консервы. На спецсчет поступило порядка 500 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"Выражаем всем большую благодарность и говорим о том, что прием продуктов питания, первой помощи на этом приостанавливается. Все, что было привезено, находится сейчас на складах. Комиссия, созданная при акимате области, с участием общественников области будет заниматься дальнейшим распределением данной благотворительной помощи. Куда она попадет: в детские дома или жителям пострадавшего района – решит комиссия", - сообщил председатель маслихата Абайской области Куаныш Сулейменов.
Напомним, о пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. За несколько дней огонь распространился более чем на 60 тысяч гектаров. На тушение пожара в "Семей орманы" направили спасателей из трёх регионов и Алматы, а также военных из разных регионов.
9 июня в Семее объявили режим ЧС. Во время лесного пожара была утеряна связь с 14 сотрудниками Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня. Позже стало известно, что все 14 работников лесничества погибли: сначала поступила информация о смерти троих человек, на следующий день во время тушения обнаружили ещё 11 тел погибших. Позже нашли тело еще одного пропавшего при пожаре в Абайской области тракториста, которого не внесли в число жертв трагедии. Экспертиза установила, что 36-летний мужчина "скончался от острой сердечной недостаточности".
Полный список и фотографии погибших можно посмотреть здесь.
По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В Генпрокуратуре заявили, что накажут должностных лиц за халатность, а позже возбудила уголовное дело по ним. Также в надзорном органе проверяют три версии причины пожара в Абайской области. Одна из них - поджог.
12 июня в Казахстане объявлен Днём национального траура. Также президент страны подписал указ о посмертном награждении погибших работников лесничества. Семьям 14 погибших в результате пожара, а также семье тракториста Архипова С. Н., были вручены ключи от новых квартир в Семее.
Локализация по природному пожару на территории природного резервата "Семей орманы" в Абайской области была объявлена 14 июня 2023 года по итогам облета и оценки оперативной обстановки.
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