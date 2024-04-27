Самая сексуальная боксёрша Казахстана приблизилась к топ-10 мирового рейтинга

Казахстанская боксёрша Ангелина Лукас улучшила свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com после победы в титульном бою, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Напомним, Лукас нокаутировала в пятом раунде представительницу Индии Мамту Сингх и завоевала титулы чемпионки мира во втором наилегчайшем весе по версиям WIBF и WBF. В рейтинге BoxRec в своем дивизионе Лукас поднялась с 16-го места на 12-е. Лидером этого веса является 35-летняя американка Аделаида Руис — она владеет поясом "временной" чемпионки мира по версии WBC.

Напомним, ранее Ангелина Лукас выигрывала и другие второстепенные чемпионские пояса: WBC Silver, WBC International, UBO, WIBA. Также болельщики называют ее самой сексуальной боксершей Казахстана.

Фото: instagram.com/angelina_lukas1997