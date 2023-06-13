Генпрокуратура проверяет три версии причины пожара в Абайской области

Фото: пресс-службы МЧС РК

Следователи, ведущие дело о пожаре в лесном резервате "Семей орманы", отрабатывают сейчас несколько версий причин возгорания. Об этом в кулуарах правительства во вторник, 13 июня, сообщил министр внутренних дел Марат Ахметэанов, передаёт BaigeNews.kz.

"Идёт расследование, есть версия поджога. Дело принято в производство спецпрокуроров. Сотрудники МВД в этой группе, по расследованию посмотрим. Есть версия поджога, халатности, удара молнии. Будут проведены экспертизы и разыскные мероприятия. На расследование дано два месяца", - сообщил министр.

Он также прокомментировал вопрос журналистов, будет ли возбуждено отдельное дело для проверки бывшего министра МЧС Юрия Ильина.

"Президентом дано поручение Генпрокурору, в рамках него будут проведена проверка. Сам факт пожара – это чрезвычайное обстоятельство, погибли люди, поэтому в рамках уголовного дела будет проверка. Почему своевременно не принял меры, возможно, халатность. Невыполнение своих служебных обязанностей", - пояснил Ахметжанов.

Как поянили в пресс-службе МВД, пока отдельного уголовного дела в отношении Юрия Ильина не ведётся, но если выяснится его вина, то в ходе расследования будут предъявлены обвинения.

Напомним, 10 июня президент Казахстана снял с должности министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.

Ранее первый вице-министр Роман Скляр рассказал, накажут ли Даниала Ахметова за пожар в Абайской области.