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Генпрокуратура проверяет три версии причины пожара в Абайской области
Следователи, ведущие дело о пожаре в лесном резервате "Семей орманы", отрабатывают сейчас несколько версий причин возгорания. Об этом в кулуарах правительства во вторник, 13 июня, сообщил министр внутренних дел Марат Ахметэанов, передаёт BaigeNews.kz.
"Идёт расследование, есть версия поджога. Дело принято в производство спецпрокуроров. Сотрудники МВД в этой группе, по расследованию посмотрим. Есть версия поджога, халатности, удара молнии. Будут проведены экспертизы и разыскные мероприятия. На расследование дано два месяца", - сообщил министр.
Он также прокомментировал вопрос журналистов, будет ли возбуждено отдельное дело для проверки бывшего министра МЧС Юрия Ильина.
"Президентом дано поручение Генпрокурору, в рамках него будут проведена проверка. Сам факт пожара – это чрезвычайное обстоятельство, погибли люди, поэтому в рамках уголовного дела будет проверка. Почему своевременно не принял меры, возможно, халатность. Невыполнение своих служебных обязанностей", - пояснил Ахметжанов.
Как поянили в пресс-службе МВД, пока отдельного уголовного дела в отношении Юрия Ильина не ведётся, но если выяснится его вина, то в ходе расследования будут предъявлены обвинения.
Напомним, 10 июня президент Казахстана снял с должности министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.
Ранее первый вице-министр Роман Скляр рассказал, накажут ли Даниала Ахметова за пожар в Абайской области.
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