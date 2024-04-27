Житель Уральска несколько дней провёл в затопленном доме

В Уральске из затопленного дома спасли жителя дачного общества, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Он находился в своём затопленном доме уже несколько дней. Его вывезли в безопасное место.

Мужчину заметили сотрудники полиции и МЧС РСО города Алматы в ходе осмотра подтопленных территорий.

"Руководство департамента полиции ЗКО проводит встречи с жителями дачных обществ, которые обеспокоены за сохранность своего имущества. В настоящее время подтопленные дачные дома можно посмотреть с помощью дрона. Также по согласованию с сотрудниками полиции и ДЧС жители могут в сопровождении на лодке проплыть и осмотреть своё жилище", – отмечается в сообщении.

Паводковая ситуация в ЗКО стабилизируется. Уровень воды в реке Жайык постепенно снижается. В регионе идёт работа по ликвидации последствий паводков, сообщили в МЧС. Группировка спасателей Мангистауской и Карагандинской областей убыла из ЗКО в Атыраускую область, где сохраняется угроза второй волны паводков.