Пожары в Абайской области: Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности должностных лиц

Фото: МЧС РК

По факту пожаров в Абайской области генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности должностных лиц, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц.

"Учитывая масштабы данной трагедии, причинения колоссального ущерба экологии, а самое главное – гибель 14 работников при исполнении служебных обязанностей, мы также возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц. И сейчас эти два дела расследуются Генпрокураторой. В рамках расследования данного дела будут обозначен круг должностных лиц, которые при недобросовестно, безответственно относились к своим службе, не выполняя обязанности, возложенные на них, что и повлекло другие трагические события", - сказал Умиралиев в кулуарах.

Напомним, о пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. Всего за несколько дней огонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров.