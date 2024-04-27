Президент принял участие в городском субботнике
Сегодня, 12:01
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Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
105Фото: Акорда
В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев в столичной аллее "Улытау", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Данную акцию также поддержали волонтеры, представители организации "Ассамблея жастары", активная научная, креативная, творческая, спортивная молодежь, участники предстоящих V Всемирных игр кочевников, члены Президентского молодежного кадрового резерва. В ходе мероприятия было высажено 430 саженцев липы.
Фото, видео: Акорда
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