Генпрокуратура возбудила уголовное по факту лесного пожара в области Абай

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В области Абай раследуют уголовное дело по факту лесного пожара, в котором погибли 14 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

"Начато досудебное расследование по статье 292 части 3 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По поручению Главы государства уголовное дело принято в производство специальных прокуроров. Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов", — говорится в сообщении надзорного органа.

В Генпрокуратуре также отметили, что, принимая во внимание тяжкие последствия, повлекшие гибель людей и причинение существенного вреда окружающей среде, спецпрокурор зарегистрировал уголовное дело по факту халатности.

"В рамках его расследования действиям ответственных должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка", — заявили в Генпрокуратуре.

Напомним, лесной пожар в природном резервате унёс жизни 14 человек, отправившихся на борьбу с огнём. Героев посмертно наградили орденом "Курмет". Президент страны лично принёс соболезнования родным и близким погибших и объявил 12 июня Днём национального траура. Касым-Жомарт Токаев заявил, что семьям погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы.

Случившееся глава государства назвал преступной халатностью со стороны исполнительных органов, заявив, что виновные понесут наказание.

От должности Министра по ЧС был освобождён Юрий Ильин и назначен новый глава ведомства — Сырым Шарипханов. Также Президент объявил выговор акиму области Абай Нурлану Уранхаеву. На заседании оперативного штаба Касым-Жомарт Токаев объяснил свои решения, прервав доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям.

"Министр не приехал, аким области вообще очень долго собирался, отправил своих заместителей. Что за отношение к работе?!", — возмутился Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба.

Также Президент рассказал о работе над ошибками, которую необходимо проделать акиматам, министерству и руководству экстренных служб, чтобы трагедия не повторилась.

Между тем, к вечеру 11 июня стало известно, что пожарная обстановка в "Семей орманы" ухудшилась из-за ветра.