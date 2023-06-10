Тела ещё 11 погибших обнаружены во время тушения лесного пожара в области Абай

Фото: МЧС РК

По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, во время поисковых работ обнаружены тела ещё 11 погибших. Их личности устанавливаются, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Ранее сообщалось, что погибли три человека, работавших в лесничестве, а ещё 11 перестали выходить на связь.Таким образом, число погибших достигло 14 человек.

Тушение пожара в области Абай продолжается на 9 участках. Задействовано более 1 000 человек, 252 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, МИО и Минобороны.

"Дополнительно направленные силы и средства из ДЧС области Жетысу и Карагандинской области приступили к тушению пожара. Силы и средства ДЧС г. Алматы, Алматинской области, военнослужащие воинских частей МЧС 52859 и 28237 из Карагандинской и Алматинской областей, также подвижной пункт управления направляются к месту пожара", — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, о пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. На сегодняшний день, огонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров. Работу пожарных осложняет аномальная жара и порывистый ветер.

В Семее был объявлен режим ЧС.

Вчера стало известно, что Президент Казахстана отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай.

Ранее в МЧС заявили, что обстановка в регионе стабилизируется, однако огонь пока не локализован.

Между тем, сегодня от должности Министра по ЧС освобождён Юрий Ильин и назначен новый глава ведомства — Сырым Шарипханов.

В тушении задействованы 11 вертолётов.

По данным управления здравоохранения региона, пациенты Центральной районной больницы из села Бородулиха эвакуированы в посёлок Жезкент и многопрофильный стационар БСМП Семея. Готовится эвакуация медицинской техники. В районе населенных пунктов, где наблюдается сильное задымление, население полностью эвакуировалось. На случай, если придётся спасать пострадавших, организованы бригады скорой помощи и подготовлены резервные койки в стационарах

Кроме того, ситуацию обсудили в Правительстве. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил дал подчинённым ряд поручений, в том числе проработать вопрос социальной помощи семьям, пострадавшим от ЧС; держать на контроле своевременное оказание медпомощи и обеспечить общественный порядок, чтобы избежать марадёрства.