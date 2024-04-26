Школьники возвращаются за парты в Атырау

29 апреля школы Атырау возвратятся к офлайн-формату обучения. Об этом сообщил замакима региона Жасулан Бисембиев, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с завершением берегоукрепительных работ в Атырау и его пригородных населённых пунктах 29 апреля все школы областного центра переходят на офлайн-формат обучения", - говорится в распространённом сообщении.

Также отмечается, что если дети находятся за пределами Атырау, они смогут продолжить обучение в онлайн-формате.