Школьники возвращаются за парты в Атырау
Сегодня, 21:41
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Сегодня, 21:41Сегодня, 21:41
158Фото: baigenews.kz
29 апреля школы Атырау возвратятся к офлайн-формату обучения. Об этом сообщил замакима региона Жасулан Бисембиев, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с завершением берегоукрепительных работ в Атырау и его пригородных населённых пунктах 29 апреля все школы областного центра переходят на офлайн-формат обучения", - говорится в распространённом сообщении.
Также отмечается, что если дети находятся за пределами Атырау, они смогут продолжить обучение в онлайн-формате.
"В случае ухудшения паводковой ситуации в Атырауской области дальнейший алгоритм действий будет сообщен заранее", - отметили в оперативном штабе по ЧС.
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