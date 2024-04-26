Ребёнка закопали в огороде: главный педагог Акмолинской области прокомментировал трагедию

В Акмолинской области продолжается уголовное расследование по громкому делу о найденном в огороде трупе ребёнка. На сегодня известно, что малыш умер и был захоронен четыре года назад. Мальчик и ещё четверо детей воспитывались приёмными матерью с бабушкой, в связи с чем много вопросов возникает к органу опеки. К слову, в отношении ряда специалистов полиция также начала досудебное производство. Как 21-летней женщине доверили сразу пятерых детей с особенностями в развитии? Как специалисты органа опеки умудрились за четыре года не обнаружить исчезновения одного из них? И как приёмной матери удалось усыновить мальчика после его смерти?

Корреспондент BaigeNews.kz подготовил обзор о том, что известно на сегодняшний день.

Мальчик умер четыре года назад

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области подтвердили то, о чем BaigeNews.kz писал в предыдущем материале: ребёнок умер и был захоронен в огороде частного дома, где проживала семья, четыре года назад – в 2020-м. Мальчик – 2018 года рождения, получается, на момент смерти ему было примерно два.

Клубок страшных событий стал распутываться после того, как в больницу привезли мальчика со следами избиений. По данным, которые предоставил облздрав, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому затылочной части головы. То есть ребёнка явно сильно били по голове.

Свидетельство о рождении при нём, как выяснилось, принадлежало не пациенту, а его брату. Сам госпитализированный мальчик оказался на год младше, 2019 года рождения. Видимо, дома, собирая малыша, перепутали метрики из-за одинаковой фамилии.

По подозрению в убийстве задержана 65-летняя приёмная бабушка детей, об этом ранее сообщала пресс-служба департамента полиции. И здесь, разумеется, возникает вопрос: почему на свободе остаётся приёмная мать? По имеющейся информации из компетентного источника, уголовное дело возбудили и в отношении приёмной матери по статье "Истязание". Она также водворена в изолятор временного содержания.

Добавим, знакомые характеризуют её как необщительную и грубоватую девушку.

Трое детей по-прежнему находятся в Центре поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах в городе Акколь. Четвёртого ребёнка, который попал в больницу со следами побоев, выписали. Как сообщила уполномоченный по правам ребёнка Акмолинской области, его поместили в Центр социально-психологической, правовой поддержки несовершеннолетних лиц "Шанс" в Кокшетау.

"С ним работают психологи и медицинский работник. Одним словом, мальчик под наблюдением специалистов. Подробности сообщим позже", – уточнила Асем Асаинова.

Был ли контроль за приёмной семьёй?

Эта трагедия взбудоражила всю страну, причём вопросы у казахстанцев возникают не столько к взрослым – 29-летней женщине и её матери, – предположительно совершившим самое жестокие преступления, но и к органам, которые, казалось бы, должны стоять на защите безопасности и прав детей.

Стало известно, что полиция начала досудебное расследование и в отношении "органов, осуществляющих контроль за содержанием и воспитанием усыновлённых детей и детей, находящихся под патронатом".

Управление образования проводит своё внутреннее, служебное расследование. Об этом стало известно ранее из краткого комментария акима Акмолинской области.

"По данному случаю сейчас мною назначена служебная проверка. Выясним, кто халатно относился к исполнению своих служебных обязанностей. Что касается досудебного расследования, проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий, закреплён надзирающий прокурор. Думаю, объективное следствие покажет истинную картину", – ответил Марат Ахметжанов.

Корреспондент BaigeNews.kz задал несколько вопросов руководителю Управления образования региона. Шокан Оразалин ответил на них в пределах возможного, учитывая, что ведётся досудебное расследование.

Итак, вели ли сотрудники органа опеки какой-либо контроль за приёмной семьёй? Сразу отметим, главный педагог области дал отрицательную оценку действиям или, скорее, бездействию со стороны ответственных лиц.

"Здесь, действительно, было халатное отношение к своим служебным обязанностям органа опеки Бурабайского района. Нами тоже проводится своё внутреннее расследование, выясняются факты. На сегодня могу сказать, что в 2020-2021 годах комиссия в семью не выходила по причине пандемии. А в 2022-23 годах там были психологи школ. В 2022 году выходили на дом и из отдела по опеке, но в 2023-м они ни разу не посещали эту семью. Обстоятельства в данный момент выясняются. Они опирались на данные психологов школы, те ходили туда и давали свои данные отделу опеки. Когда приходили психологи школы, они приходили два раза в год, то проверяли жилищно-бытовые условия. Там имеются все акты зафиксированные – фото, видеоотчёты", – рассказал Шокан Оразалин.

Кого показывали комиссии вместо пятого ребёнка?

Получается, то пандемия виновата, то на школьных психологов понадеялись. Но в 2022-то органы опеки, наконец, дошли до многодетной приёмной семьи. То есть тогда, когда ребёнка уже два года как не было в живых. Почему не заметили его отсутствия?

"В то время, когда приходила комиссия, там было пять детей. Позже выяснилось, что данная гражданка ещё и нанималась няней, приводила к себе домой детей соседей. И пятого ребёнка, из них, получается, она постоянно показывала комиссии. Что характерно, жилищно-бытовые условия вполне соответствовали – дети всегда были отлично одеты, накормлены. Со стороны школы никаких замечаний, никаких тревожных сигналов не было в отношении этой семьи. Но ещё раз повторю, конечно, имело место халатное отношение и районного отдела образования, и отдела опеки, в том числе отдела по опеке управления образования", – подчеркнул руководитель ведомства.

Как орган опеки умудрился дать добро на передачу пятерых детей одинокой 21-летней женщине (сейчас ей 29)?

"Данная гражданка – 1995 года рождения. В 2016-м она зарегистрировалась как потенциальный кандидат на усыновление, на опекунство. Сейчас по этому факту тоже выясняем. Здесь нам говорят, что по всем критериям она соответствовала. Там несколько критериев: жилищно-бытовые условия, материальное положение – к слову, она также является бизнесвумен, у неё на тот период был свой магазин (по данным редакции торговый ларёк – Прим. авт.). Финансовая достаточность и материально-жилищные условия на тот момент позволили зарегистрироваться как кандидату на опекунство", – прокомментировал Шокан Оразалин.

Никто не засомневался, справится ли

К слову, в приказе министра образования и науки Казахстана, введённого в действие с января 2017 года, говорится, что орган передаёт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, родственникам, в приёмную семью, в соответствии с пунктом 1 статьи 122 Кодекса "О браке (супружестве) и семье". А там уточняется, какие категории не могут быть опекунами и попечителями.

Коротко говоря, это признанные судом недееспособные лица; лишённые судом родительских прав или ограниченные в них; отстранённые от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее исполнение обязанностей; бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине; имеющие серьёзные проблемы со здоровьем; не имеющие постоянного места жительства, гражданства; с непогашенной или неснятой судимостью и даже погашенной, но за тяжкие преступления, такие как убийство, против половой неприкосновенности и т.д.; мужчины вне зарегистрированного брака (за исключением определённых случаев); не имеющие дохода, который обеспечивает подопечному прожиточный минимум; состоящие на учётах у нарколога и психиатра; не прошедшие программу психологической подготовки.

Учитывая, что двое детей в этой семье были усыновлены, отметим, что требования к потенциальным усыновителям (пункт 1. Статьи 91) похожие, за некоторыми исключениями. Например, здесь есть дополнительный пункт "запрета" на нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Но в это истории есть ещё один принципиальный момент – все пятеро детей имели особенности в развитии. Насколько с этой точки зрения всё было законно, и не возникло ли у комиссии сомнений, как с ними справится молоденькая девушка?

"Здесь не могу сейчас Вам ответить, по законодательству пять или сколько можно. К слову, она не брала всех под опеку – там одна была под опекой, двое на патронате и двое усыновлены", – уточнил чиновник.

Собеседник подтвердил информацию о том, что один ребёнок был усыновлён уже после своей смерти. По его словам, досудебное расследование ведётся в отношении двух специалистов. Руководитель управления образования также отметил: у него нет сведений о том, что якобы у подозреваемых в органе опеки работает родственник.

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