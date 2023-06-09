Спасателей из трех областей и Алматы отправят на тушение пожара в область Абай

Фото: МЧС РК

Глава МЧС Казахстана распорядился дополнительно отправить в область Абай, где бушует лесной пожар, силы и средства из Алматы, Алматинской, Жетысуской и Карагандинской областей, передаёт BaigeNews.kz.

По данным пресс-службы МЧС, из Кызылординской области будет направлен вертолёт.

В тушении лесного пожара задействовано порядка 800 человек, почти 200 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов, министерства обороны.

"Привлечено восемь вертолётов. Всего осуществлено 99 сбросов воды объёмом 275,5 тонны. В связи с наступлением тёмного времени суток сбросы воды приостановлены", — сообщили в МЧС.

Как сообщает пресс-служба Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай, предотвращения разрастания масштабов бедствия и обеспечения безопасности граждан и их имущества.

В связи с масштабным пожаром запланированный на 11-13 июня официальный визит Токаева во Вьетнам отложен на более поздний срок.

В Семее из-за пожара ввели режим ЧС. Три человека, работавшие в лесничестве, погибли. Ещё 11 человек ищут.

Жители трёх сёл Абайской области самостоятельно эвакуировались.