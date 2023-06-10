Пожар в области Абай помогают тушить более 300 военных, ещё 500 — готовы к отправке

Фото: Минобороны РК

В область Абай, где бушуют лесные пожары, прибыли военнослужащие и военная техника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В республиканский оперативный штаб МЧС по тушению природного пожара в Абайской области включены военнослужащие Регионального командования "Восток".

По поручению главы государства в кризисный район для координации действий подразделений Вооруженных сил и организации взаимодействия с другими ведомствами прибыл Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Руководитель оборонного ведомства заслушал доклад командующего войсками Регионального командования "Восток" генерал-майора Куанышбека Уштаева о выполненных мероприятиях в зоне бедствия.

"Необходимо предусмотреть все меры безопасности для того, чтобы не допустить потерь среди личного состава", – поручил руководитель оборонного ведомства.

На данный момент в противопожарных мероприятиях принимают участие более 300 военнослужащих, привлечено 30 единиц специальной военной техники Регионального командования "Восток".

В готовности к отправке в кризисный район находятся свыше 500 военнослужащих и 30 единиц техники Аягозского гарнизона. Также сформирован резерв из 200 человек.

В тушении пожара с воздуха задействовано пять вертолетов армейской авиации Ми-17, Ми-171Ш. Всего лётными экипажами на очаги возгорания сброшено более 400 тонн воды.

В оборонном ведомстве отмечают, что военнослужащие обеспечены необходимыми средствами защиты, организовано их питание и размещение для отдыха.

Напомним, о пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. На сегодняшний день, огонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров. Работу пожарных осложняет аномальная жара и порывистый ветер.

В Семее был объявлен режим ЧС. Три человека, работавших в лесничестве, погибли. 11 перестали выходить на связь.

Вчера стало известно, что Президент Казахстана отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай.

Ранее в МЧС заявили, что обстановка в регионе стабилизируется, однако огонь пока не локализован.

Между тем, сегодня от должности Министра по ЧС освобождён Юрий Ильин и назначен новый глава ведомства — Сырым Шарипханов.

Сейчас тушение пожара в регионе продолжается на семи участках, где работают более тысячи человек, 237 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, МИО и Минобороны. Кроме того, задействованы 11 вертолётов.

Кроме того, ситуацию обсудили в Правительстве. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил дал подчинённым ряд поручений, в том числе проработать вопрос социальной помощи семьям, пострадавшим от ЧС; держать на контроле своевременное оказание медпомощи и обеспечить общественный порядок, чтобы избежать марадёрства.

Фото: Минобороны РК