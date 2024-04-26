Громкое дело: суд вынес приговор виновному в смертельном ДТП с автобусом в Алматы

Суд в Алматы вынес приговор про громкому делу о смертельном ДТП с автобусом. Мужчине, избившему водителя, назначили восемь лет лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz.

"Признать Дархана Ахметжанова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 293, часть 1 – "Хулиганство", и назначить ему наказание в виде одного года лишения свободы. Признать его виновным по статье 351, часть 3 – "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть людей" и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Применяя статью 58 УК РК о поглощении более мягкого наказания более строгим, по совокупности правонарушений назначить общий срок наказания – восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности", – зачитал приговор судья Такен Шакиров.

32-летнему Ахметжанову было предъявлено обвинение в хулиганстве и нарушении правил обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек.

Судебный процесс транслировали в прямом эфире в соцсетях.

Подсудимый вину признал частично.

С подсудимого постановлено взыскать в пользу потерпевшей К. материальный ущерб в сумме 6 397 250 тенге и моральный ущерб в размере 5 000 000 тенге.

В пользу потерпевшего Б. - моральный ущерб в размере 10 000 000 тенге.

Напомним, трагедия произошла 22 декабря в 18:15 у 7-й горбольницы в Алматы. В полиции сообщили, что пассажир автобуса 47-го маршрута ударил женщину-водителя, она потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами.

Три человека скончались на месте происшествия до приезда врачей. Четверо госпитализированы.