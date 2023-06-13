- Lada врезалась в лошадь в ЗКО, водитель погиб 16:34 58
- Нашли тело пропавшего при пожаре в Абайской области тракториста 16:12 135
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 16:07 196
- Снести нельзя оставить: какая судьба ждет базары Алматы? 16:00 164
- Автобус с пассажирами врезался в забор здания в Алматы 15:54 262
- Необязательно занимать кресло, чтобы помогать детям - Аружан Саин об отставке 15:51 240
- В какой летний лагерь отправить ребёнка в Астане, рассказали в управлении образования 15:50 163
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 15:42 349
- Кадры со свадьбы актрисы Асель Садвакасовой выложили в Сеть 15:38 242
- Более тысячи квартир незаконно выдали госслужащим в Талдыкоргане 15:18 326
- Бастовавших нефтяников "БерАли" трудоустроят в другую компанию 15:11 266
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 15:05 464
- Как развивается ремесленничество в одном из древнейших городов Казахстана 14:45 388
- Более 60 процентов школьников сталкиваются с насилием и дискриминацией в Казахстане 14:42 357
- Генпрокуратура проверяет три версии причины пожара в Абайской области 13:46 457
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13:31 963
- "У нас достойный президент" - депутаты о реформах Токаева 13:30 304
- "Заберите нас" - скандальное видео с плачущими детьми завирусилось в Казнете 13:21 643
- Астана может остаться без отопления в этом году – депутат мажилиса 13:18 463
- Алматинец незаконно зарабатывал на криптовалюте - АФМ 12:49 562
- Накажут ли Даниала Ахметова за пожар в Абайской области, прокомментировал Скляр 12:44 544
- Подросток приставал к мальчику и имитировал с ним секс в Хромтау 12:36 2521
- Пожар в области Абай: площадь достигла порядка 60 тысяч гектаров 11:57 501
- Празднование Дня медработника перенесли в Казахстане 11:53 636
- Инфляция в Казахстане снижается третий месяц - Нацбанк 11:47 334
- Ограничение на вывоз бычков и баранчиков снова продлили в Казахстане 11:26 438
- Спасатели предотвратили угрозу распространения огня в населённые пункты 11:24 331
- Акмолинка отдала мошенникам 6 миллионов тенге по схеме "родственник попал в ДТП" 11:15 455
- Jusan Bank прокомментировал своё возвращение в казахстанскую юрисдикцию 11:12 355
- Скоропостижно скончался замглавы Комитета административной полиции МВД 10:59 1027
- Аналитики назвали самые курящие регионы Казахстана 10:49 458
- Новинка этого лета: спортивный лифтбек UNI-V уже в продаже 10:48 347
- В Степногорске пьяная женщина угнала авто и попала в ДТП 10:30 521
- О состоянии здоровья эвакуированных сельчан Абайской области рассказали врачи 10:20 448
- Jusan вернули в казахстанскую юрисдикцию. Полученную госпомощь банк вернёт досрочно - Минюст 10:04 709
- Работника ТОО подозревают в растрате 34 миллионов тенге в Акмолинской области 09:49 408
- В два раза больше маркированной обуви начали продавать в Казахстане с 1 апреля 09:48 391
- В Казахстане определили квоты для трудоустройства лиц с инвалидностью 09:35 442
- Кто возглавит Национальный паралимпийский комитет вместо Кайрата Боранбаева 09:10 490
- "ПСЖ" выставил Килиана Мбаппе на продажу 08:34 481
- Семьям погибших при пожаре в области Абай выплатят по 7 млн тенге 08:14 596
- Школьника из ЗКО осудили за ложное сообщение о "минировании" сразу нескольких вузов 07:58 430
- Таинственно пропавшего мальчика нашли полицейские в Кызылорде 07:15 823
- Врачи Шымкента вырезали пациенту 9-килограммовую опухоль 05:10 578
- Депутата обвинили в сексуальных домогательствах к женщине-борцу из Казахстана 04:23 690
- Свыше восьмидесяти литров крови сдали за день жители Алматы 03:05 501
- Найден трактор жителя области Абай, который пропал во время тушения пожара 02:11 1093
- Иностранец украл духи за 130 тысяч тенге в Астане 01:46 707
- На подрядчика по ремонту школы в Павлодаре подали в суд 00:37 586
- Работникам "Семей орманы" повысят зарплату 12.06.2023 666
- Девять лет лишения свободы запросил прокурор для Арыстанбека Мухамедиулы 12.06.2023 747
- Российского туриста зарезали в центре Стамбула 12.06.2023 1495
- Кражами платёжных терминалов промышляли кызылординцы 12.06.2023 639
- Празднование дня города отменили в Шымкенте 12.06.2023 612
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Италии Джорджии Мелони 12.06.2023 522
- Народный банк сменил название 12.06.2023 1944
- Казахстанский гимнаст завоевал бронзу на турнире серии World Challenge cup 12.06.2023 626
- Установить сумму дохода, определяющую богатых людей, намерены в Казахстане 12.06.2023 688
- Ремонт дорог начали на двух центральных проспектах в Алматы 12.06.2023 603
- Токаев получает телеграммы соболезнования в связи с общенациональным днём траура 12.06.2023 530
- "Полтора месяца высокий класс пожарной опасности": какая обстановка с защитой леса в Павлодарской области 12.06.2023 837
- Может ли крупный лесной пожар перекинуться на Павлодарскую область 12.06.2023 558
- Населённые пункты в безопасности - замакима области Абай 12.06.2023 709
- В каких регионах Казахстана любят электрокары 12.06.2023 652
- Готов ли Алматы к крупным пожарам? 12.06.2023 552
- "Собирает деньги, распивает алкоголь". КТЖ проверит ЖД-вокзал Астаны после скандального поста 12.06.2023 17784
- Детям из пострадавших от пожара районов в Казахстане помогут сдать экзамены и организуют отдых 12.06.2023 562
- С небывалыми лесными пожарами в Канаде едут бороться спасатели из нескольких стран 12.06.2023 846
- Нефтепродукты на 4,6 миллиона тенге пытались вывезти из Казахстана 12.06.2023 727
- Налог на яхты и самолёты мы увеличим - Миннацэкономики 12.06.2023 711
- Тело экс-руководителя отдела образования Талдыкоргана нашли у реки Каратал 12.06.2023 1063
- В Австралии перевернулся свадебный автобус: погибли 10 человек 12.06.2023 731
- Что делать при сильном задымлении? В Минздраве выпустили рекомендации в связи с пожаром 12.06.2023 614
- В регионах начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от пожара в области Абай 12.06.2023 558
- Казахстанцы меньше стали покупать жильё 12.06.2023 716
- "Трагедия ничему не учит": почему в Абайской области горят леса? 12.06.2023 1635
- Токаев поздравил Путина с Днем России 12.06.2023 544
- Минтруда проверит условия безопасности и охраны труда в "Семей орманы" 12.06.2023 665
- Горение продолжается на 43 тысячах гектаров - МЧС о пожаре в области Абай 12.06.2023 730
- Умер Сильвио Берлускони. Ему было 86 12.06.2023 706
- LOADING...
Нашли тело пропавшего при пожаре в Абайской области тракториста
Полицейские области Абай в ходе поисковых мероприятий в 50 километрах от места тушения пожара обнаружили тело без вести пропавшего 10 июня жителя села Долонь Бескарагайского района Архипова Сергея Николаевича без внешних признаков насильственной смерти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Тело мужчины обнаружили с помощью служебной собаки, которая, работая в составе кинологического расчета областного департамента, подала сигнал и проследовала по пути следования мужчины от места обнаружения трактора до лесополосы. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В соответствии с частью 1 статьи 201 уголовно-процессуального кодекса данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - говорится в сообщении.
Напомним, погибший пропал 9 июня при тушении пожара в Абайской области.
-
Trend news
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 16:07 173
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 15:42 326
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 15:05 450
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13:31 950
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 1444
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 1440
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 959
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 812
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 1626
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 1431
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 1845
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 2841
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 1151
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 1216
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 1310
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 46357
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 1583
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 2334
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 1987
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 2027
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 1461
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 1537
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3348
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 1535
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2809
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 1574
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 2694
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2124
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 1952
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 2146
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 3922
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 2854
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 3092
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 2547
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 3603
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 7904
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 2505
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 1960
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 2200
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 3511
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 3516
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 1984
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2481
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 4564
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 2268
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 2776
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 2503
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 2358
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 4795
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 2357
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 2411
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 2433
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 3453
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 5068
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 3547
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 2434
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 2618
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3468
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 2501
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 2992
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 3899
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 3828
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3089
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 2719
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 8009
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 2209
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 5229
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 6619
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 2615
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 3702
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 3704
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 12721
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 3232
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 16305
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 2996
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 2664
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 3762
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 3602
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 3422
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 3462
-
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 547
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 779
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 1449
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 805
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 846
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 702
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 1055
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 2231
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 873
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 1895
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 961
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 903
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 1075
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 1897
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 949
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 1123
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 2233
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 1086
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 1352
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 911
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 1056
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 1002
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 1157
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 5786
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 1789
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1006
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 1146
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 1284
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 1116
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 1175
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 1517
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 1313
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 3950
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 1686
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2809
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 1771
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 1718
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 2332
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 1809
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 2010
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 2053
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 2191
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 2296
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 2272
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 1844
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 1891
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2082
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1928
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 1585
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 1773
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 1981
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 2065
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 2179
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 2283
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 2208
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 2613
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 2636
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3468
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 2970
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 2872
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3089
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 2204
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 2075
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 2432
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 2573
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 2227
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 2200
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 3053
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 2769
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 3310
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 2566
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 2504
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 2956
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 3841
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 4729
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 3252
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 2613
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 3823
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2990
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 3578