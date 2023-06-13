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Instagram Сегодня, 16:12
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Сегодня, 16:12
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Фото: Instagram

Нашли тело пропавшего при пожаре в Абайской области тракториста

Полицейские области Абай в ходе поисковых мероприятий в 50 километрах от места тушения пожара обнаружили тело без вести пропавшего 10 июня жителя села Долонь Бескарагайского района Архипова Сергея Николаевича без внешних признаков насильственной смерти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Тело мужчины обнаружили с помощью служебной собаки, которая, работая в составе кинологического расчета областного департамента, подала сигнал и проследовала по пути следования мужчины от места обнаружения трактора до лесополосы. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В соответствии с частью 1 статьи 201 уголовно-процессуального кодекса данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - говорится в сообщении.

Напомним, погибший пропал 9 июня при тушении пожара в Абайской области.

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Сегодня, 16:12
136
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