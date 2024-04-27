Совершившего изнасилование в Кыргызстане мужчину задержали в Павлодаре спустя 33 года

Более 30 лет скрывавшийся от правосудия мужчина задержан в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В областном центре задержан мужчина, который еще в 1991 году на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана совершил изнасилование. В Тюмени Российской Федерации задержан подозреваемый, объявленный в межгосударственный розыск за совершение разбоя в нашем городе", – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

По данным ведомства, оперативники за два дня установили местонахождение 11 преступников, которые находились в розыске.