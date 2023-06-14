Фото: МЧС РК

Лесной пожар в области Абай локализован. Об этом сообщили в акимате региона, передаёт BaigeNews.kz.

"В 21:00 по итогам облёта и оценки оперативной обстановки Маратом Кульдиковым объявлена локализация по природному пожару на территории природного резервата Семей орманы в Абайской области. С учётом складывающейся обстановки произведена перегруппировка сил и средств для сосредоточения основных усилий по тушению локальных очагов тления и недопущения возникновения новых", - говорится в сообщении.

До полной ликвидации будет осуществляться постоянная проливка мест локализованных очагов, а также захлёстывание и засыпка кромки пожара грунтом.