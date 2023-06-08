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МЧС РК Сегодня, 15:48
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Сегодня, 15:48
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Фото: МЧС РК

Лес горит на территории "Семей орманы"

Деревья горят на территории Батпаевского лесничества, входящего в ГЛПР "Семей орманы", передаёт BaigeNews.kz.

Предварительная площадь пожара составляет 0,3 гектара.

Силы и средства ДЧС области Абай оказывают содействие в оперативной ликвидации возгорания в лесном массиве. В работах задействованы 31 человек и девять единиц техники от ДЧС, 28 человек и 14 единиц техники от лесного хозяйства.

В кризисном центре департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай организован оперативный штаб.

Угрозы населённым пунктам нет.

Температура воздуха в регионе составляет 34 градуса, ветер северный - два метра в секунду.

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Сегодня, 15:48
65
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