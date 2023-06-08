Лес горит на территории "Семей орманы"

Фото: МЧС РК

Деревья горят на территории Батпаевского лесничества, входящего в ГЛПР "Семей орманы", передаёт BaigeNews.kz.

Предварительная площадь пожара составляет 0,3 гектара.

Силы и средства ДЧС области Абай оказывают содействие в оперативной ликвидации возгорания в лесном массиве. В работах задействованы 31 человек и девять единиц техники от ДЧС, 28 человек и 14 единиц техники от лесного хозяйства.

В кризисном центре департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай организован оперативный штаб.

Угрозы населённым пунктам нет.

Температура воздуха в регионе составляет 34 градуса, ветер северный - два метра в секунду.