Изнасилование девочки в Туркестанской области: полиция сделала заявление

Уголовное дело по факту изнасилования девочки в селе Загамбар Толебийского района Туркестанской области прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что в преступлении подозревают подростка. В Сети появилась информация о том, что сарай и машину, принадлежащие семье подозреваемого, подожгли.

"24 апреля по заявлению об изнасиловании несовершеннолетней полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, также несовершеннолетний, задержан и взят под стражу. Назначены экспертизы, уголовное дело будет направлено в суд. Кроме того, 25 апреля в полицию поступило сообщение о ряде поджогов чужого имущества. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Пострадавших и жертв нет. Все причастные к поджогу установлены, задержаны и водворены в ИВС. Расследование продолжается", – сообщил начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов.

По его словам, был проведён сход с жителями посёлка и население относится к ситуации с пониманием.

"В настоящее время в селе Загамбар обстановка стабильная. По факту распространения ложной информации о том, что "задержаны несколько школьников, якобы потерпевшая беременна и изнасилована несколькими парнями" не соответствует действительности. Авторы, распространившие ложную информацию, установлены, в их отношении принимаются меры административного и уголовного характера", – сказал Мурат Кабденов.

Он призвал граждан полагаться на информацию только из достоверных официальных источников. И напомнил, что за распространение недостоверной информации и незаконные призывы предусмотрена уголовная ответственность.