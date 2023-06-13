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Пожар в области Абай: площадь достигла порядка 60 тысяч гектаров
По данным акимата области Абай на сегодняшний день общая площадь пожара составляет порядка 60 тысяч гектаров, из них 43 тысяч гектаров - активные термоточки. Угрозы населенным пунктам нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Аким области Абай Нурлан Уранхаев выступил с докладом о текущей ситуации.
"Тушение пожара продолжается в трёх направлениях. В восточном тяжелой техникой производится вырубка леса для создания противопожарных разрывов. По другим двум с учетом труднодоступной местности тушение осуществляется в пешем порядке и вертолетами. В целом, в ликвидации пожара задействованы 1788 человека, 345 единиц техники и 15 вертолетов. Для обеспечения техники топливом, акиматом направлено 20 тонн ГСМ, еще 50 тонн будут обеспечены за счет компании Kaz Minerals. На текущий момент эвакуированы села Булак, Талица, Половинки (463 человек)", - сообщил аким Абайской области Нурлан Уранхаев.
Он добавил, что на местах эвакуации организовано дежурство сотрудников полиции. Жители находятся в эвакуационных пунктах города Семей и села Бородулиха. Для задействованных в тушении пожара и эвакуированных граждан осуществляется поставка продовольствия и продуктов питания.
"По пропавшему трактористу Архипову С. продолжаются поиски. Сотрудниками полиции проводится работа по установлению его местонахождения. По поручению главы государства ведется работа по оказанию помощи семьям 14 погибших работников Успенского лесничества", - отметил Уранхаев.
Также на сегодня на каждую семью составлены персональные карты необходимой помощи в рамках бюджетных и вне бюджетных средств.
Кроме этого, создан спецсчет в благотворительном фонде "Ақ Ертіс" для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожара.
"Все государственные выплаты будут оказаны своевременно и в полном объеме. Работа по ликвидации стихии и ее последствий находится на контроле", - заключил он.
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