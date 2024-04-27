Дожди, грозы и сильный ветер: о погоде на ближайшие дни рассказали синоптики

"Казгидромет" дал прогноз погоды в стране на ближайщие дни, передаёт BaigeNews.kz.

28-29 апреля на большей части Казахстана прогнозируются дожди с грозами, 28 апреля на юге, 29 апреля на северо-западе, севере пройдут сильные дожди, возможно выпадение града, 29 апреля ночью в горных районах юго-востока республики - осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей,

"На большей части Мангистауской, в центре, на юге Кызылординской области сохраняется, на севере Туркестанской, на юге Атырауской областей ожидается высокая пожарная опасность", - сказала пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

Также выпущены штормовые предупреждения. В связи с прогнозом сильных дождей в период с 27 по 29 апреля в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

В период 27 апреля – 2 мая 2024 года в связи с выпадением осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматинской области (в высотной зоне выше 2700 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин.

В Северо-Казахстанской области в период с 27 апреля по 1 мая в связи добеганием боковых притоков с Акмолинской области (реки Терисаккан, Жабай и Калкутан), на реке Есиль в Кызылжарском районе ожидаются повышения уровней воды и превышение критических отметок.