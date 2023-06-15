Пожар в области Абай: семьи погибших получили квартиры в Семее

Сегодня, 15 июня, семьям 14 погибших в результате пожара, а также семье тракториста Архипова С. Н., были вручены ключи от новых квартир в Семее в микрорайоне Карагайлы, передаёт BaigeNews.kz. Аким области Абай передал ключи от двух- и трёхкомнатных квартир семьям погибших Саята Нуржигитова и Амангельды Дуйсембаева.

"Проводимая работа по поддержке семей пострадавших в пожаре находится под нашим постоянным контролем. Новые квартиры, которые мы сегодня передаем, полностью оборудованы всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Мы продолжим предоставлять дополнительную помощь",- подчеркнул Уранхаев.

Родственники погибших выразили свою признательность за помощь и поддержку, оказанные государством.

Отметим, по поручению президента семьям погибших в результате лесных пожаров в области Абай оказывается всесторонняя поддержка. Каждая семья получит выплату в размере семи миллионов тенге тенге, а дополнительно каждому ребенку будет выплачено два миллиона тенге.

В помощь включаются пособие по потере кормильца, единовременная социальная выплата, а также предоставление обустроенного жилья. Кроме того, проводится анализ кредитной нагрузки умерших и их семей для возможного списания кредитов.