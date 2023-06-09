Фото: МЧС РК

В Семее ввели режим ЧС. В регионе бушуют лесные пожары, эвакуированы жители трёх сел, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно оценке МЧС предварительно площадь пожара составляет 30 тысяч гектаров.

Сюда стягивают дополнительные силы МЧС из Астаны и Карагандинской области.

Для предупреждения распространения огня на территорию Семея ведётся контроль на границе с поселком Озерки, проводится противопожарная опашка земли.

На месте пожара со вчерашнего дня находятся аким Семея Нурбол Нурсагатов.

"Ситуация крайне тяжёлая, в Озерки переброшена специальная противопожарная техника, трактора и другие необходимые средства. Работает штаб, принимаются все меры для нераспространения и ликвидации пожара. Организовано круглосуточное дежурство специалистов на месте. Самая главная задача - не допустить распространение огня на жилые массивы, для этого оперативный штаб будет работать круглосуточно", - отметил Нурбол Нурсагатов.

Акиматом для пожарных обеспечиваются необходимые условия, в том числе питание, обеспечение питьевой водой, подготовлен ночлег.