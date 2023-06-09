Трое работников лесничества погибли при пожаре на востоке Казахстана

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Президент поручил главе МЧС Ильину выехать в охваченную пожаром область Абай.

Работники лесничества погибли при пожаре в "Семей орманы". Президент Казахстана поручил оказать их семьям необходимую помощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В связи с крупными пожарами в области Абай Касым-Жомарт Токаев поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием,

Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.