Аида Балаева прокомментировала ситуацию с Telegram-каналом ProTenge

Министр культуры и информации Аида Балаева провела встречу с президентом международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз" Карлыгаш Джаманкуловой. В ходе беседы обсуждали актуальные вопросы, связанные с угрозой распространения фейковой информации и обеспечением информационной безопасности в обществе. Глава ведомства прояснила ситуацию касательно Telegram-канала ProTenge, передаёт BaigeNews.kz.

"Телеграм-каналом ProTenge была опубликована информация касательно того, что МИД РК не выдал или не продлил аккредитацию 36 корреспондентам "Радио Азаттык". Причина, якобы, в новых поправках в законопроект "О массмедиа", который инициировали депутаты. Это - прямой факт распространения недостоверной информации.

Во-первых, как может отказать в аккредитации госорган на основе проекта Закона, который не принят парламентом и не подписан главой государства? Это очевидный факт.

Во-вторых, по официальной информации уполномоченных органов, причиной отказа в аккредитации являлось нарушение актуальных на тот момент правил аккредитации. Вместе с тем, мы приветствуем урегулирование данного вопроса посредством медиационного соглашения.

В-третьих, согласно своей компетенции министерством культуры и информации на постоянной основе осуществляется правовой мониторинг, и все факты нарушений направляются в правоохранительные органы. Повторю, что дальнейшая правовая оценка и принятие соответствующих соразмерных мер по фактам, связанным с распространением ложной информации, является компетенцией органов внутренних дел", - подчеркнула Аида Балаева.